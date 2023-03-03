Дженніфер Лопес продемонструвала образ на теплу весну (фото)

Традиційно знаменитість помітили біля танцювальної студії у Лос-Анджелесі.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес показала комфортний образ на теплу пору року. Знаменитість помітили, коли вона прямувала до танцювальної студії на репетицію в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для виходу вона одягла куртку Gucci, вкриту культовим переплетеним логотипом G. Коричнева куртка відрізнялася коричневим шкіряним ременем із зеленими та червоними акцентами, а також шкіряними манжетами карамельного кольору.

Зірка поєднувала модну куртку з парою мішкуватих шоколадно-коричневих штанів і коричневими похідними черевиками.

Для завершення образу Джей Ло обрала коричневу сумочку у стилі портфеля і сонцезахисні окуляри. Її довге каштанове волосся було розпущене, коли вона виходила з позашляховика.

Нагадаємо, Дженніфер із чоловіком Беном Аффлеком напередодні помітили під час пошуку їхнього майбутнього маєтку. Незважаючи на те, що раніше ширилися чутки, ніби вони вже придбали сімейне гніздечко за 34,5 млн доларів.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек продемонстрували комфортні образи для весняного побачення 2023 року.