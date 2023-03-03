Меган Маркл показала очень дорогое кольцо с сомнительным розовым бриллиантом

На днях Меган Маркл и принц Гарри сходили на свидание в закрытый клуб и на герцогине Сассекской было новое дорогое кольцо.

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Герцог и Герцогиня Сассекские по-своему отметили тот факт, что король Карл выселил их из коттеджа Фрогмор, где они жили до того, как отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в США. Меган Маркл и принц Гарри сходили на свидание в закрытый клуб в Лос-Анджелесе. И на Меган было кольцо с розовым бриллиантом, чье происхождение остается сомнительным. Об этом пишет Daily Mail.

Для своего вечернего образа Меган Маркл выбрала накидку от Carolina Herrera за 1610 долларов, брюки из веганской кожи за 300 долларов, туфли на высоком каблуке от Christian Dior за 625 долларов, а также небольшой черный кожаный клатч, также от Dior. И дополнила образ своим таинственным кольцом с розовым бриллиантом, которое оценивают в 62 тысячи долларов. И как считается, его происхождение было сомнительным.

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Кольцо было сделано знаменитым ювелиром Лоррейн Шварц. И по слухам, крупный розовый бриллиант Меган получила от кого-то с "Ближнего Востока". В 2021 году Меган и Гарри заявили, что ничего таинственного и сомнительного в кольце нет, потому что кольцо было получено стилистом на съемках непосредственно от дизайнера и что не было никакой связи с таинственным донором на Ближнем Востоке. После они опровергли свое же утверждение, сказав, что речь шла о другом кольце, но так и не пояснили, откуда взялся розовый бриллиант.

Если бриллианты действительно прибыли с Ближнего Востока, неясно, получила ли Меган подарок, когда она еще была работающим членом королевской семьи, или после того, как она выполнила свои последние официальные обязанности в начале марта 2021 года. Она не посещала регион официально, но есть всегда была возможность, что она совершила частную поездку.

Букингемский дворец публикует только список подарков, полученных членами королевской семьи во время службы в Великобритании или за границей, и нет никаких публичных записей о том, что Меган дарили какие-либо бриллианты. Подарки, отправленные членам королевской семьи вне официальных мероприятий, записываются, но не предаются гласности.

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Частный клуб "Бунгало Сан-Винсенте" является одним из самых дорогих и эксклюзивных в Лос-Анджелесе. Его любят посещать все селебрити: от Сандры Буллок и Кирстен Данст до Кайи Гербер и Хейли Бибер.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут пользоваться своим коттеджем, в котором они жили до "Мегзита". Эксперты считают, что выселив их, король Карл отомстил за все то, что его сын писал о королеве-консорт Камилле в своих мемуарах "Запасной". Но на коронацию все-таки пригласили. Правда, неясно, приняли ли они приглашение.