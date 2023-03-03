Меган Маркл показала дуже дорогу каблучку із сумнівним рожевим діамантом

Днями Меган Маркл і принц Гаррі сходили на побачення у закритий клуб і на герцогині Сассекській була нова дорога каблучка.

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Герцог і Герцогиня Сассекські по-своєму наголосили на тому факті, що король Карл виселив їх із котеджу Фрогмор, де вони жили до того, як відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини і переїхали до США. Меган Маркл і принц Гаррі сходили на побачення у закритий клуб у Лос-Анджелесі. І на Меган було каблучка з рожевим діамантом, чиє походження залишається сумнівним. Про це пише Daily Mail.

Для свого вечірнього образу Меган Маркл вибрала накидку від Carolina Herrera за 1 610 доларів, штани з веганської шкіри за 300 доларів, туфлі на високих підборах від Christian Dior за 625 доларів, а також невеликий чорний шкіряний клатч, теж Dior. І доповнила образ своєю таємничою каблучкою із рожевим діамантом, який оцінюють у 62 тисячі доларів. І, як вважається, його походження було сумнівним.

[ + – ] Меган Маркл уже кілька разів одягала каблучку з рожевим діамантом

Каблучка була зроблена знаменитим ювеліром Лоррейн Шварц. І з чуток, великий рожевий діамант Меган отримала від когось з "Близького Сходу". У 2021 році Меган і Гаррі заявили, що нічого таємничого та сумнівного в каблучці немає, тому що каблучка була отримана стилістом на зйомках безпосередньо від дизайнера і що не було жодного зв'язку з таємничим донором на Близькому Сході. Потім вони спростували своє твердження, сказавши, що йшлося про іншу каблучку, але так і не пояснили, звідки взявся рожевий діамант.

Якщо діаманти справді прибули з Близького Сходу, незрозуміло, чи отримала Меган подарунок, коли вона ще була чинним членом королівської родини, або після того, як вона виконала свої останні офіційні обов'язки на початку березня 2021 року. Вона не відвідувала регіон офіційно, але завжди була можливість, що вона здійснила приватну поїздку.

Букінгемський палац публікує лише список подарунків, отриманих членами королівської сім'ї під час служби у Великій Британії чи за кордоном, і немає жодних публічних записів про те, що Меган дарували будь-які діаманти. Подарунки, надіслані членам королівської сім'ї поза офіційними заходами, записуються, але не оприлюднюються.

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Приватний клуб "Бунгало Сан-Вінсенте" є одним із найдорожчих та ексклюзивних у Лос-Анджелесі. Його люблять відвідувати всі селебріті: від Сандри Буллок та Кірстен Данст до Кайї Гербер та Гейлі Бібер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не зможуть користуватися своїм котеджем, у якому вони жили до "Мегзіту". Експерти вважають, що виселивши їх, король Карл помстився за все те, що його син писав про королеву-консорт Камілла у своїх мемуарах "Запасний". Але на коронацію таки запросили. Щоправда, невідомо, чи прийняли вони запрошення.