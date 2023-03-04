4 марта 2023 года: святых апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы Апфии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя смотреть на падающие звезды, считалось, что этим можно навлечь несчастье.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых апостолов от 70 Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Они были учениками и сподвижниками апостола Павла.

Также 4 марта — Всемирный день против сексуальной эксплуатации и Всемирный день борьбы с ожирением.

Что нельзя делать 4 марта:

начинать новые дела

смотреть на падающие звезды

Народные приметы и поверья:

сегодня нельзя глядеть на падающие звезды

если в этот день тает, то долго не растает

снежные заносы в этот день сулят поздние травы

если на Федота встретишь в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще

Родились сегодня:

1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер

1870 — Евгений Патон (ум. 1953), советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве

1949 — Владимир Ивасюк (убит в 1979), украинский поэт и композитор, Герой Украины (2009)

1963 — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica"

День ангела празднуют:

Апфия, Архипп, Асклипиодота, Богдан, Дмитрий, Досифей, Евгений, Исихий, Конон, Макарий, Максим, Никита, Равула, Тимофей, Федот, Федор, Филимон, Филофея

А также в этот день:

1789 — Вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США

1837 — форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города

1848 — введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции

1877 — американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон

1880 — в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии

1882 — первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне

1918 — Украинская Центральная рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины

1918 — в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари