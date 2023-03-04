4 марта 2023 года: святых апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы Апфии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя смотреть на падающие звезды, считалось, что этим можно навлечь несчастье.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых апостолов от 70 Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Они были учениками и сподвижниками апостола Павла.
Также 4 марта — Всемирный день против сексуальной эксплуатации и Всемирный день борьбы с ожирением.
Что нельзя делать 4 марта:
- начинать новые дела
- смотреть на падающие звезды
Народные приметы и поверья:
- сегодня нельзя глядеть на падающие звезды
- если в этот день тает, то долго не растает
- снежные заносы в этот день сулят поздние травы
- если на Федота встретишь в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще
Родились сегодня:
1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер
1870 — Евгений Патон (ум. 1953), советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве
1949 — Владимир Ивасюк (убит в 1979), украинский поэт и композитор, Герой Украины (2009)
1963 — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica"
День ангела празднуют:
Апфия, Архипп, Асклипиодота, Богдан, Дмитрий, Досифей, Евгений, Исихий, Конон, Макарий, Максим, Никита, Равула, Тимофей, Федот, Федор, Филимон, Филофея
А также в этот день:
1789 — Вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США
1837 — форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города
1848 — введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции
1877 — американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон
1880 — в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии
1882 — первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне
1918 — Украинская Центральная рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины
1918 — в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести
1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари