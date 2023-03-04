4 березня 2023 року: святих апостолів від 70 Архипа і Филимона та мучениці Апфії — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна дивитися на падаючі зірки, вважалося, що цим можна спричинити нещастя.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70 Архипа, Филимона та мучениці Апфії. Вони були учнями та сподвижниками апостола Павла.

Також 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Що не можна робити 4 березня:

розпочинати нові справи;

дивитися на падаючі зірки.

Народні прикмети та повір'я:

сьогодні не можна дивитися на падаючі зірки;

якщо у цей день тане, то довго не розтане;

снігові замети цього дня обіцяють пізні трави;

якщо на Федота зустрінеш у лісі білого зайця, значить сніг неодмінно випаде ще.

Народилися сьогодні:

1678 — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент

1870 — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1949 — Володимир Івасюк (убитий у 1979), український поет і композитор, Герой України (2009)

1963 — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica"

День ангела святкують:

Апфія, Архип, Аскліпіодота, Богдан, Дмитро, Досифей, Євген, Ісихій, Конон, Макарій, Максим, Микита, Равула, Тимофій, Федот, Федір, Филимон, Філофея

А також у цей день:

1789 — Набула чинності Конституція США; у Нью-Йорку розпочав роботу перший конгрес США

1837 — форт Чикаго на березі озера Мічиган отримав статус міста

1848 — запроваджено загальне виборче право для чоловіків у Франції

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 — в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фото

1882 — перші британські електричні трамваї запущені в Лейтонстоуні

1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України

1918 — в Атлантичному океані, в районі Бермудського трикутника, зникло військово-морське судно "Циклоп". 306 людей зникли безвісти

1975 — Чарлі Чаплін возвеличений у лицарі