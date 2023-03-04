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4 березня 2023 року: святих апостолів від 70 Архипа і Филимона та мучениці Апфії — чого сьогодні не можна робити

Зображення святих апостолів від 70 Архипа та Филимона та мучениці Апфії
Зображення святих апостолів від 70 Архипа та Филимона та мучениці Апфії

Сьогодні не можна дивитися на падаючі зірки, вважалося, що цим можна спричинити нещастя.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70 Архипа, Филимона та мучениці Апфії. Вони були учнями та сподвижниками апостола Павла.

Також 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Що не можна робити 4 березня:

  • розпочинати нові справи;
  • дивитися на падаючі зірки.

Народні прикмети та повір'я:

  • сьогодні не можна дивитися на падаючі зірки;
  • якщо у цей день тане, то довго не розтане;
  • снігові замети цього дня обіцяють пізні трави;
  • якщо на Федота зустрінеш у лісі білого зайця, значить сніг неодмінно випаде ще.

Народилися сьогодні:

1678 — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент

1870 — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1949 — Володимир Івасюк (убитий у 1979), український поет і композитор, Герой України (2009)

1963 — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica"

День ангела святкують:

Апфія, Архип, Аскліпіодота, Богдан, Дмитро, Досифей, Євген, Ісихій, Конон, Макарій, Максим, Микита, Равула, Тимофій, Федот, Федір, Филимон, Філофея

А також у цей день:

1789 — Набула чинності Конституція США; у Нью-Йорку розпочав роботу перший конгрес США

1837 — форт Чикаго на березі озера Мічиган отримав статус міста

1848 — запроваджено загальне виборче право для чоловіків у Франції

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 — в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фото

1882 — перші британські електричні трамваї запущені в Лейтонстоуні

1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України

1918 — в Атлантичному океані, в районі Бермудського трикутника, зникло військово-морське судно "Циклоп". 306 людей зникли безвісти

1975 — Чарлі Чаплін возвеличений у лицарі