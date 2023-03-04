"Было скучно": мужчина посещал Диснейленд ежедневно в течение 8 лет

Мужчина посетил тематический парк 2295 дней подряд. Его достижение подтвердила Книга рекордов Гиннеса. Среди завсегдатаев он стал известен тем, что носил шляпу-ведро с прикрепленной пуговицей Микки Мауса.

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В период с 1 января 2012 года по 13 марта 2020 года Джефф Рейц каждый день посещал Диснейленд, чтобы расслабиться. Когда на следующий день Диснейленд закрылся из-за пандемии коронавируса, Рейтц был вынужден прервать свою серию. Он полагал, что его последнее прощание в тематическом парке Анахайма, штат Калифорния, завершит его историю.

Вместо этого поездки Рейца войдут в историю. На прошлой неделе Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что 50-летний Рейц больше всех подряд посещал Диснейленд.

"Это был не просто рекорд, — сказал Рейц The Washington Post. — Я делал это, потому что мне было весело, и мне нравилось быть там. У меня не было первоначальных планов даже сделать что-то подобное".

Выросший в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, Рейц рассказал, что посещал Диснейленд несколько раз в год и праздновал там выпускной в июне 1991 года.

На свой день рождения в декабре 2011 года Рейцу его семья подарила ему годовой пропуск в Диснейленд. Примерно через неделю он и его друзья отправились в тематический парк, чтобы отпраздновать начало 2012 года.

Рейцу, который в то время был безработным, понравилась идея посетить Диснейленд все 366 дней в этом году. Каждый день Рейц говорил, что паркуется на стоянке "Микки и друзья" или "Pixar Pals" и публиковал посты в социальных сетях, чтобы узнать, были ли его друзья в Диснейленде.

Иногда, по словам Райца, он встречался с другом, посещал специальные мероприятия, проводил день, катаясь на американских горках, или прогуливался в Калифорнийском парке приключений Диснея. Он запомнил музыку из каждой части парка, в том числе свои любимые мелодии на главной улице из саундтрека к фильму "Музыкант".

Рейц сказал, что часто ел пиццу и пасту в Alien Pizza Planet или перекусывал чурросом и крендельками в форме Микки. Иногда он брал бутерброд с арахисовым маслом и желе, чтобы поесть на острове Тома Сойера.

После того как он ходил в парк каждый день в течение примерно семи месяцев, люди начали спрашивать его об установлении рекорда. Рейц сказал, что не может найти ни одного рекорда, который касался бы посещения парка развлечений. Несмотря ни на что он любил свой распорядок дня.

Когда он начал работать в Медицинском центре по делам ветеранов в Лонг-Бич в сентябре 2012 года, то каждый день после работы проезжал около 19 миль в парк. Он сказал, что обычно оставался от трех до пяти часов парке и уходил примерно во время ночного фейерверка. В загруженные дни он все равно гулял по парку не менее часа. Рейц сказал, что сохранил свои парковочные талоны и вел электронную таблицу своих посещений.

В период с 2013 по 2020 год Рейц продолжал покупать годовой абонемент, стоимость которого, по его словам, варьировалась от 500 до 1400 долларов.

"Это было похоже на поход в спортзал или на счастливый час после работы, — сказал Рейц. Я мог повеселиться с друзьями и перезагрузить себя, прежде чем идти домой".

Рейц сказал, что подружился с другими посетителями и десятками сотрудников. В 2013 году Рейц познакомился со своей девушкой в Диснейленде, где они также пошли на свое первое свидание.

Среди завсегдатаев он стал известен тем, что носил шляпу-ведро с прикрепленной пуговицей Микки Мауса. По его словам, в последние годы некоторые люди просили у него автограф и фотографировались с ним.

Единственное, чего он избегал в парках, так это водных аттракционов, чтобы его рабочая одежда не промокла.

Около двух недель назад представители Книги рекордов Гиннеса написали ему в Instagram, чтобы спросить о его любимых воспоминаниях о Диснейленде. 21 февраля Книга рекордов Гиннеса закрепила усилия Джеффа и отправила ему сертификат.

Рейц сказал, что не возвращался в Диснейленд с 2020 года, но хочет сфотографироваться со своим сертификатом в разных местах парка.

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