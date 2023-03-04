"Було нудно": чоловік відвідував Діснейленд щодня протягом 8 років

Чоловік відвідував тематичний парк 2 295 днів поспіль. Його досягнення підтвердила Книга рекордів Гіннеса. Серед завсідників він став відомий тим, що носив капелюх-відро з прикріпленим ґудзиком Міккі Мауса.

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У період із 1 січня 2012 року по 13 березня 2020 року Джефф Рейц щодня відвідував Діснейленд, щоб розслабитися. Коли наступного дня Діснейленд закрився через пандемію коронавірусу, Рейтц був змушений перервати свою серію. Він вважав, що його останнє прощання у тематичному парку Анахайма, штат Каліфорнія, завершить його історію.

Натомість поїздки Рейца увійдуть в історію. Минулого тижня Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що 50-річний Рейц найбільше відвідував Діснейленд.

"Це був не просто рекорд, — сказав Рейц The Washington Post. — Я робив це, тому що мені було весело, і мені подобалося бути там. Я не мав початкових планів навіть зробити щось подібне".

Рейц, який виріс у Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, розповів, що відвідував Діснейленд кілька разів на рік і святкував там випускний у червні 1991 року.

На свій день народження у грудні 2011 року Рейцу його родина подарувала йому річну перепустку в Діснейленд. Приблизно через тиждень він і його друзі вирушили до тематичного парку, щоб відсвяткувати початок 2012 року.

Рейцу, який на той час був безробітним, сподобалася ідея відвідати Діснейленд усі 366 днів цього року. Щодня Рейц говорив, що паркується на стоянці "Міккі та друзі" або "Pixar Pals" і публікував дописи у соціальних мережах, щоб дізнатися, чи були його друзі у Діснейленді.

Іноді, за словами Райца, він зустрічався з другом, відвідував спеціальні заходи, проводив день, катаючись на американських гірках, або ходив у Каліфорнійському парку пригод Діснея. Він запам'ятав музику з кожної частини парку, зокрема свої улюблені мелодії на головній вулиці із саундтреку до фільму "Музикант".

Рейц сказав, що часто їв піцу та пасту в Alien Pizza Planet або перекушував чуросом і крендельками у формі Міккі. Іноді він брав бутерброд з арахісовим маслом і желе, щоб поїсти на острові Тома Соєра.

Після того, як він ходив у парк щодня протягом приблизно семи місяців, люди почали питати його про встановлення рекорду. Рейц сказав, що не може знайти жодного рекорду, який стосувався відвідування парку розваг. Незважаючи ні на що, він любив свій розпорядок дня.

Коли він почав працювати у Медичному центрі у справах ветеранів у Лонг-Біч у вересні 2012 року, то щодня після роботи проїжджав приблизно 19 миль у парк. Він сказав, що зазвичай залишався від трьох до п'ятої години парку і йшов приблизно під час нічного феєрверку. У завантажені дні він все одно гуляв парком не менше години. Рейц сказав, що зберіг свої паркувальні талони та вів електронну таблицю своїх відвідувань.

У період із 2013 до 2020 року Рейц продовжував купувати річний абонемент, вартість якого, за його словами, варіювалася від 500 до 1 400 доларів.

"Це було схоже на похід до спортзалу або на щасливу годину після роботи, — сказав Рейц. Я міг повеселитися з друзями і перезавантажити себе, перш ніж йти додому".

Рейц сказав, що потоваришував з іншими відвідувачами та десятками співробітників. У 2013 році Рейц познайомився зі своєю дівчиною у Діснейленді, де вони також пішли на своє перше побачення.

Серед завсідників він став відомий тим, що носив капелюх-відро з прикріпленим гудзиком Міккі Мауса. За його словами, останніми роками деякі люди просили у нього автограф і фотографувалися з ним.

Єдине, чого він уникав у парках, то це водних атракціонів, щоб його робочий одяг не промокли.

Приблизно два тижні тому представники Книги рекордів Гіннеса написали йому в Instagram, щоб запитати про його улюблені спогади про Діснейленд. 21 лютого Книга рекордів Гіннеса закріпила зусилля Джеффа та надіслала йому сертифікат.

Рейц сказав, що не повертався у Діснейленд із 2020 року, але хоче сфотографуватися зі своїм сертифікатом у різних місцях парку.

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