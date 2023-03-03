Вагою з невелику корову: британець порадував дружину пончиком-рекордсменом (фото)

Британські пекарі, на їхню думку, побили рекорд із приготування найбільшого пончика в Англії. Здоровенний десерт зовні нагадує торт, з'їсти його те саме, що сісти і з'їсти 740 батончиків Mars або 1400 бананів.

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Англієць Марк Броу з Ноттінгема замовив величезний обсмажений у фритюрі пончик діаметром 1,5 метра на 40-річчя своєї дружини. Приготовлений десерт містить 170 000 калорій та важить 40 кілограмів, це стільки ж, скільки важить корова при народженні. Про це повідомляє Daily Star.

З'їсти ці величезні ласощі до кінця — те саме, що сісти і з'їсти 740 батончиків Mars або 1 400 бананів. За словами дружини Марка Ребеки, це був найкращий подарунок на день народження.

Це було неймовірно. Я не могла повірити в його розмір, коли його принесли. Пончик був настільки великим, що їм довелося повністю відчинити подвійні двері. Це був найкращий торт на день народження. Думати, що моє свято можливо стало частиною британського рекорду — це фантастика", — розповіла жінка.

[ + – ] За словами дружини Марка, це був найкращий подарунок на день народження Фото: SWNS

У комплекті з сімома різними начинками є частини конструкції, що нагадує торт, начинені шоколадним соусом, а інші частини — джемом.

"Ми просто в захваті від того, що нас запросили зіграти таку важливу роль у святкуванні особливого дня народження Ребеки. Наші команди дизайнерів і пекарів перевершили всі очікування, створивши величезний торт. Наскільки ми можемо побачити, це найбільший пончик у Великій Британії", — заявив Макс Пойнтон, директор з виробництва пекарні Project D із Дербішира.

Раніше Фокус писав, що фанат Burger King із Великобританії замовив бургер із 36 котлетами. Англієць веде свій кулінарний блог і йому подобається повідомляти своїх підписників про різні хитрощі готування. Чоловік зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив "найбільший бургер у Великій Британії".

Також повідомлялося, що жінка з'їла чіпс у формі серця, який коштував величезні гроші. У Великій Британії співробітниця супермаркету випадково з'їла чіпс, який мав ідеальну форму серця. Вона не усвідомлювала, що його вартість складає 100 тисяч фунтів