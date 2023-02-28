"Найбільший у Британії": фанат Burger King замовив бургер із 36 котлетами (фото)

Англієць веде свій кулінарний блог і йому подобається повідомляти своїх підписників про різні хитрощі готування.

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Крейг Гаркер з Хардвіку, Англія, зробив собі незвичайний подарунок на День народження. Іменинник вважає, що замовив "найбільший бургер у Великій Британії" після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет З яловичини на свій День народження. Про це повідомляє Daily mail.

На кадрах, опублікованих у Facebook, видно, як чоловік невимушено замовляє величезний бургер вартістю 53,49 фунтів стерлінгів (приблизно 2400 гривень), а потім йому вручають пакет, настільки важкий, що він порівняв його з походом до спортзалу.

[ + – ] Чоловік доповнив своє замовлення картоплею фрі та дієтичною колою Фото: Kennedy News & Media

36-річний власник одного з місцевих пабів попросив звичайну порцію Бургер Кінг Воппер і додав туди ще 35 котлет, по одній на честь кожного року свого життя. Доповнив він своє святкове замовлення картоплею фрі та дієтичною колою.

"Я думаю, що це найбільший бургер, колись замовлений у Burger King — справжнє частування на День народження", — сказав Крейг.

[ + – ] Крейг любить їжу та веде свій кулінарний блог Фото: Kennedy News & Media

Однак чоловік не зміг з'їсти цю величезну гору котлет. М'ясо, що залишилося, не пропало даремно, оскільки іменинник поділився двома третинами свого замовлення, що залишилися, з друзями і сім'єю, які живуть близько.

Крейг любить їжу, він веде свій кулінарний блог і йому подобається повідомляти своїх підписників про різні хитрощі готування.

"Я вже робив інші бургери меншого розміру, тому знав, що не варто намазувати сир на кожен шар, тому що тоді бургери ковзатимуть по всій поверхні", — розповів чоловік.

[ + – ] Крейг — справжній фанат бургерів Фото: Kennedy News & Media

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