"Самый большой": фанат Burger King из Великобритании заказал бургер с 36 котлетами (фото)

Англичанин ведет свой кулинарный блог и ему нравится сообщать своим подписчикам о разных хитростях готовки.

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Крейг Харкер из города Хардвик, Англия, сделал себе необычный подарок на день рождение. Именинник считает, что заказал "самый большой бургер в Великобритании" после того, как попросил сотрудников Burger King положить в его булочку 36 говяжьих котлет на свой день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в Facebook видно, как мужчина непринужденно заказывает огромный бургер стоимостью 53,49 фунтов стерлингов (примерно 2400 гривен), а затем ему вручают пакет, настолько тяжелый, что он сравнил его с походом в спортзал.

[ + – ] Мужчина дополнил свой заказ картошкой фри и диетической колой Фото: Kennedy News & Media

36-летний владелец одного из местных пабов попросил обычную порцию "Бургер Кинг Воппер" и добавил туда еще 35 котлет, по одной в честь каждого года своей жизни. Дополнил он свой праздничный заказ картошкой фри и диетической колой.

"Я думаю, что это самый большой бургер, когда-либо заказанный в Burger King — настоящее угощение на день рождения", — сказал Крейг.

[ + – ] Крейг любит еду и ведет свой кулинарный блог Фото: Kennedy News & Media

Однако мужчина не смог съесть эту огромную гору котлет. Оставшееся мясо не пропало даром, так как именинник поделился оставшимися двумя третями своего заказа с друзьями и семьей, которые живут по близости.

Крейг любит еду, он ведет свой кулинарный блог и ему нравится сообщать своим подписчикам о разных хитростях готовки.

"Я уже делал другие бургеры меньшего размера, поэтому знал, что не стоит намазывать сыр на каждый слой, потому что тогда бургеры будут скользить по всей поверхности", — поделился опытом мужчина.

[ + – ] Крейг настоящий фанат бургеров Фото: Kennedy News & Media

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