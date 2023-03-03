Весом с небольшую корову: британец порадовал жену пончиком-рекордсменом (фото)

Британские пекари, по их мнению, побили рекорд по приготовлению самого большого пончика в Англии. Здоровенный десерт внешне напоминает торт, съесть его то же самое, что сесть и съесть 740 батончиков Mars или 1 400 бананов.

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Англичанин Марк Броу из Ноттингема заказал огромный обжаренный во фритюре пончик диаметром 1,5 метра на 40-летие своей жены. Приготовленный десерт содержит 170 000 калорий и весит 40 килограмм, это столько же, сколько весит корова при рождении. Об этом сообщает Daily Star.

Съесть это огромное лакомство до конца — то же самое, что сесть и съесть 740 батончиков Mars или 1 400 бананов. По словам жены Марка Ребекки, это был лучший подарок на день рождения.

"Это было безумие. Это было совершенно невероятно. Я не могла поверить в его размер, когда его принесли. Пончик был настолько большим, что им пришлось полностью открыть двойные двери. Это был лучший торт на день рождения. Думать, что мой праздник, возможно, стал частью британского рекорда — это фантастика", — рассказала женщина.

[ + – ] По словам жены Марка, это был лучший подарок на день рождения Фото: SWNS

В комплекте с семью различными начинками есть части конструкции, напоминающей торт, которые начинены шоколадным соусом, а другие части — джемом.

"Мы просто в восторге от того, что нас пригласили сыграть такую важную роль в праздновании особого дня рождения Ребекки. Наши команды дизайнеров и пекарей определенно превзошли все ожидания, создав огромный торт. Насколько мы можем судить, это самый большой пончик в Великобритании", — заявил Макс Пойнтон, директор по производству пекарни Project D из Дербишира.

Ранее Фокус писал, что фанат Burger King из Великобритании заказал бургер с 36 котлетами. Англичанин ведет свой кулинарный блог и ему нравится сообщать своим подписчикам о разных хитростях готовки. Мужчина сделал себе необычный подарок на день рождение. Именинник считает, что заказал "самый большой бургер в Великобритании".

Также сообщалось, что женщина съела чипс в форме сердца, который стоил огромных денег. В Великобритании сотрудница супермаркета случайно съела чипс, который имел идеальную форму сердца. Она не осознавала, что его стоимость составляет 100 тысяч фунтов