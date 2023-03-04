Меган Маркл продемонстрировала вечерний образ за $64,5 тысяч (фото)

Герцогиня Сассекская продемонстрировала весьма дорогой вечерний образ, когда вышла с принцем Гарри, чтобы посетить эксклюзивный частный клуб.

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41-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая в настоящее время живет в своем особняке стоимостью 14 миллионов долларов в Калифорнии, отказавшись от королевских обязанностей, посетила частный клуб в Сан-Висенте вместе с принцем Гарри.

Мать двоих детей выглядела шикарно в бежевом пальто-накидке от Carolina Herrera за 1610 долларов, которое она дополнила парой черных туфель на высоком каблуке Christian Dior стоимостью 625 долларов, а также небольшим черным кожаным клатчем от Dior.

Для выхода в свет она также выбрала пару модных брюк из веганской кожи за 300 долларов от Veronica Beard.

Изюминкой образа стало загадочное кольцо на мизинце, которое было сделано знаменитым ювелиром Лоррейн Шварц и, как сообщается, стоит примерно 62 000 долларов.

Уже давно возникают вопросы о происхождении кольца, которое Меган носила несколько раз. В 2021 году принц Гарри и Меган опровергли утверждения о том, что кольцо было изготовлено из бриллиантов, подаренных паре кем-то таинственным с "Ближнего Востока". После герцоги Сассекские опровергли свое же утверждение, сказав, что речь шла о другом кольце, но так и не пояснили, откуда взялся розовый бриллиант.

Если бриллианты действительно прибыли с Ближнего Востока, неясно, получила ли Меган подарок, когда она еще была работающим членом королевской семьи, или после того, как она выполнила свои последние официальные обязанности в начале марта 2021 года. Она не посещала регион официально, но всегда была возможность, что она совершила частную поездку.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут пользоваться своим коттеджем, в котором они жили до "Мегзита". Эксперты считают, что выселив их, король Карл отомстил за все то, что его сын писал о королеве-консорт Камилле в своих мемуарах "Запасной". Но на коронацию все-таки пригласили. Правда, неясно, приняли ли они приглашение.