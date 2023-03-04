Меган Маркл продемонструвала вечірній образ за $64,5 тисячі (фото)

Герцогиня Сассекська продемонструвала дуже дорогий вечірній образ, коли вийшла з принцом Гаррі, щоб відвідати ексклюзивний приватний клуб.

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41-річна герцогиня Сасекська Меган Маркл, яка нині живе у своєму маєтку вартістю 14 мільйонів доларів у Каліфорнії, відмовившись від королівських обов'язків, відвідала приватний клуб у Сан-Вісенті разом із принцом Гаррі.

Мати двох дітей виглядала шикарно у бежевому пальто-накидці від Carolina Herrera за 1 610 доларів, яке вона доповнила парою чорних туфель на високих підборах Christian Dior вартістю 625 доларів, а також невеликим чорним шкіряним клатчем від Dior.

Для появи вона також обрала пару модних штанів із веганської шкіри за 300 доларів від Veronica Beard.

Родзинкою образу стало загадкове кільце на мізинці, зроблене знаменитим ювеліром Лоррейн Шварц і, як повідомляється, коштує приблизно 62 000 доларів.

Уже давно виникають питання про походження обручки, яку Меган носила кілька разів. У 2021 році принц Гаррі та Меган спростували твердження про те, що каблучка була виготовлена з діамантів, подарованих парі кимось таємничим із "Близького Сходу". Після герцоги Сассекські спростували своє твердження, сказавши, що йшлося про іншу каблучку, але так і не пояснили, звідки взявся рожевий діамант.

Якщо діаманти справді прибули з Близького Сходу, незрозуміло, чи отримала Меган подарунок, коли вона ще була чинним членом королівської родини, або після того, як вона виконала свої останні офіційні обов'язки на початку березня 2021 року. Вона не відвідувала регіон офіційно, але завжди була можливість, що вона здійснила приватну подорож.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не зможуть користуватися своїм котеджем, у якому вони жили до "Мегзіту". Експерти вважають, що виселивши їх, король Карл помстився за все те, що його син писав про королеву-консорт Каміллу у своїх мемуарах "Запасний". Але на коронацію таки запросили. Щоправда, невідомо, чи прийняли вони запрошення.