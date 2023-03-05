5 марта 2023 года: святителя Льва, епископа Катанского - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше воздержаться от импульсивных обещаний, которые вы не сможете выполнить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского. За доброе сердце и безусловную любовь Господь наградил его даром исцеления и чудотворения.
Также 5 марта отмечают Международный день открытых данных (International Open Data Day).
Что нельзя делать 5 марта:
- начинать новые дела
- врать, хитрить, осуждать людей
- давать обещания
- ругаться, выяснять отношения
Народные приметы и поверья:
- снегопад — у плохому урожаю
- ясная погода — к хорошему урожаю
- снег с дождем — к скорой оттепели
Родились сегодня:
1871 — Роза Люксембург (убита в 1919), немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист
1958 — Владимир Бессонов, украинский футболист и футбольный тренер
День ангела празднуют:
Василий, Давид, Иван, Лев, Лука, Николай, Сергей, Сильвестр, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав
А также в этот день:
1558 — медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе
1844 — столица Верхней и Нижней Канады перенесена из Кингстона в Монреаль
1868 — в Англии запатентован степлер
1929 — создан Запорожский драматический театр.
1943 — первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor