5 марта 2023 года: святителя Льва, епископа Катанского - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше воздержаться от импульсивных обещаний, которые вы не сможете выполнить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского. За доброе сердце и безусловную любовь Господь наградил его даром исцеления и чудотворения.

Также 5 марта отмечают Международный день открытых данных (International Open Data Day).

Что нельзя делать 5 марта:

начинать новые дела

врать, хитрить, осуждать людей

давать обещания

ругаться, выяснять отношения

Народные приметы и поверья:

снегопад — у плохому урожаю

ясная погода — к хорошему урожаю

снег с дождем — к скорой оттепели

Родились сегодня:

1871 — Роза Люксембург (убита в 1919), немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист

1958 — Владимир Бессонов, украинский футболист и футбольный тренер

День ангела празднуют:

Василий, Давид, Иван, Лев, Лука, Николай, Сергей, Сильвестр, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав

А также в этот день:

1558 — медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе

1844 — столица Верхней и Нижней Канады перенесена из Кингстона в Монреаль

1868 — в Англии запатентован степлер

1929 — создан Запорожский драматический театр.

1943 — первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor