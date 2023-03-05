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Стиль життя

5 березня 2023 року: святителя Лева, єпископа Катанського — що сьогодні не можна робити

Зображення святителя Лева, єпископа Катанського
Зображення святителя Лева, єпископа Катанського

Сьогодні краще утриматися від імпульсивних обіцянок, які ви не зможете виконати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського. За добре серце і безумовну любов Господь нагородив його даром зцілення та чудотворення.

Також 5 березня відзначають Міжнародний день відкритих даних (International Open Data Day).

Що не можна робити 5 березня:

  • розпочинати нові справи;
  • брехати, хитрувати, засуджувати людей;
  • давати обіцянки;
  • сваритися, з'ясовувати стосунки.

Народні прикмети та повір'я:

  • снігопад — до поганого врожаю;
  • ясна погода — до хорошого врожаю;
  • сніг з дощем — до швидкої відлиги.

Народилися сьогодні:

1871 — Роза Люксембург (убита в 1919), німецький політик, теоретик марксизму, філософ, економіст, публіцист.

1958 — Володимир Безсонов, український футболіст і футбольний тренер.

День ангела святкують:

Василь, Давид, Іван, Лев, Лука, Микола, Сергій, Сильвестр, Тихін, Федір, Пилип, Ярослав.

А також у цей день:

1558 — медик Франсіско Фернандес був посланий королем Іспанії Філіппом II до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається днем появи тютюну в Європі.

1844 — столиця Верхньої та Нижньої Канади перенесена з Кінгстона до Монреалю.

1868 — в Англії запатентований степлер.

1929 – створено Запорізький драматичний театр.

1943 — перший політ здійснив англійський реактивний літак Gloster Meteor.