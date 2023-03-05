5 березня 2023 року: святителя Лева, єпископа Катанського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще утриматися від імпульсивних обіцянок, які ви не зможете виконати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського. За добре серце і безумовну любов Господь нагородив його даром зцілення та чудотворення.
Також 5 березня відзначають Міжнародний день відкритих даних (International Open Data Day).
Що не можна робити 5 березня:
- розпочинати нові справи;
- брехати, хитрувати, засуджувати людей;
- давати обіцянки;
- сваритися, з'ясовувати стосунки.
Народні прикмети та повір'я:
- снігопад — до поганого врожаю;
- ясна погода — до хорошого врожаю;
- сніг з дощем — до швидкої відлиги.
Народилися сьогодні:
1871 — Роза Люксембург (убита в 1919), німецький політик, теоретик марксизму, філософ, економіст, публіцист.
1958 — Володимир Безсонов, український футболіст і футбольний тренер.
День ангела святкують:
Василь, Давид, Іван, Лев, Лука, Микола, Сергій, Сильвестр, Тихін, Федір, Пилип, Ярослав.
А також у цей день:
1558 — медик Франсіско Фернандес був посланий королем Іспанії Філіппом II до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається днем появи тютюну в Європі.
1844 — столиця Верхньої та Нижньої Канади перенесена з Кінгстона до Монреалю.
1868 — в Англії запатентований степлер.
1929 – створено Запорізький драматичний театр.
1943 — перший політ здійснив англійський реактивний літак Gloster Meteor.