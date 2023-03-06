"Прекрасно быть твоей мамой": Эмили Ратаковски обратилась к единственному сыну (видео)

Знаменитость показала редкие кадры своей первой беременности.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась редкими кадрами своего первенца Сильвестра. Видео с воспоминаниями звезда подиумов польско-еврейского происхождения опубликовала в Instagram.

"На этой неделе моему замечательному ребенку исполняется 2 года, и время пролетело так быстро, как это видео. Каких два года прошло, Слай. Столько радости, столько боли. Так много уроков. Я сделаю все, чтобы ты был в безопасности и чтобы твоя жизнь была прекрасной. Прекрасно быть твоей мамой. Я люблю тебя больше, чем ты мог бы знать", — обратилась к сыну модель.

[ + – ] Сын Эмили Ратаковски

На видео знаменитость показала редкие кадры своей первой беременности.

Почти двухлетний Сильвестр – сын Эмили Ратаковски и американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Звездная пара заключила брак в феврале 2018 года после нескольких месяцев романтических отношений. Уже в марте 2021 они впервые стали родителями.

Впрочем, летом 2022 года стало известно, что Ратаковски и Бер-Макклард разводятся. Причиной разрыва стали многочисленные измены мужа модели, в частности, во время ее первой беременности сыном.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

Напомним, Эмили Ратаковски заметили на свидании с бывшим бойфрендом.

Также Фокус писал о Дне влюбленных 2023 у Эмили Ратаковски, который она провела с сыном.