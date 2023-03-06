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Стиль життя

"Чудово бути твоєю мамою": Емілі Ратаковскі звернулася до єдиного сина (відео)

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Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Знаменитість показала рідкісні кадри своєї першої вагітності.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі поділилася рідкісними кадрами свого первістка Сильвестра. Відео зі спогадами зірка подіумів польсько-єврейського походження опублікувала в Instagram.

"Цього тижня моїй чудовій дитині виповнюється 2 роки, і час пролетів так швидко, як це відео. Яких два роки минуло, Слай. Стільки радості, стільки болю. Так багато уроків. Я зроблю все, щоб ти був у безпеці і щоб твоє життя було чудовим. Чудово бути твоєю мамою. Я люблю тебе більше, ніж ти міг би знати", — звернулася до сина модель.

Син Емілі Ратаковскі

На відео знаменитість показала рідкісні кадри своєї першої вагітності.

Майже дворічний Сильвестр — син Емілі Ратаковскі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Зіркова пара уклала улюб у лютому 2018 після кількох місяців романтичних стосунків. Уже в березні 2021 вони вперше стали батьками.

Втім, влітку 2022 стало відомо, що Ратаковскі та Бер-Макклард розлучаються. Причиною розриву стали численні зради чоловіка моделі, зокрема під час її першої вагітності сином.

Емілі Ратаковскі із сином Fullscreen
Емілі Ратаковскі із сином

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з колишнім бойфрендом.

Також Фокус писав про День закоханих 2023 в Емілі Ратаковскі, який вона провела із сином.