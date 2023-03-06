"Чудово бути твоєю мамою": Емілі Ратаковскі звернулася до єдиного сина (відео)

Знаменитість показала рідкісні кадри своєї першої вагітності.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі поділилася рідкісними кадрами свого первістка Сильвестра. Відео зі спогадами зірка подіумів польсько-єврейського походження опублікувала в Instagram.

"Цього тижня моїй чудовій дитині виповнюється 2 роки, і час пролетів так швидко, як це відео. Яких два роки минуло, Слай. Стільки радості, стільки болю. Так багато уроків. Я зроблю все, щоб ти був у безпеці і щоб твоє життя було чудовим. Чудово бути твоєю мамою. Я люблю тебе більше, ніж ти міг би знати", — звернулася до сина модель.

[ + – ] Син Емілі Ратаковскі

На відео знаменитість показала рідкісні кадри своєї першої вагітності.

Майже дворічний Сильвестр — син Емілі Ратаковскі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Зіркова пара уклала улюб у лютому 2018 після кількох місяців романтичних стосунків. Уже в березні 2021 вони вперше стали батьками.

Втім, влітку 2022 стало відомо, що Ратаковскі та Бер-Макклард розлучаються. Причиною розриву стали численні зради чоловіка моделі, зокрема під час її першої вагітності сином.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з колишнім бойфрендом.

Також Фокус писав про День закоханих 2023 в Емілі Ратаковскі, який вона провела із сином.