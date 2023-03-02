Емілі Ратаковскі помітили з колишнім бойфрендом (фото)

Колишні закохані сходили у винний бар на Мангеттені.

Related video

31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили з її колишнім бойфрендом. Про це пише Page Six.

Напередодні молоду маму знову бачили разом з діджеєм Ораціо Ріспо, на тлі чуток про те, що вона припинила свою недовгу інтригу з коміком Еріком Андре.

Ратаковскі та 35-річний Ораціо із Нью-Йорка, які почали зустрічатися чотири місяці тому, були сфотографовані з широкими посмішками, коли вони разом виходили з винного бару на Мангеттені.

Ратаковскі витримала морозні температури в Нью-Йорку, обравши для виходу стильний бордовий пуховик, чорні штани та кросівки.

Тим часом Ріспо виглядав розслабленим і невимушеним у сірому худі, зеленій оксамитовій куртці, коричневих штанах і темно-коричневих кросівках.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Ораціо Ріспо

Зірка подіумів польсько-єврейського походження розлучилася зі своїм чоловіком, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від зіркового союзу підростає майже дворічний син Сильвестр. Як відомо, батько первістка моделі часто зраджував їй, зокрема під час вагітності.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі закінчила свої романтичні стосунки з коміком Еріком Андре.

Також Фокус писав про інші зіркові розставання на початку 2023 року.