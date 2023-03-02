Эмили Ратаковски заметили с бывшим бойфрендом (фото)
Бывшие влюбленные сходили в винный бар на Манхэттене.
31-летнюю американскую модель Эмили Ратаковски заметили с ее бывшим бойфрендом. Об этом пишет Page Six.
Накануне молодую маму снова видели вместе с диджеем Орацио Риспо, на фоне слухов о том, что она прекратила свою недолгую интригу с комиком Эриком Андре.
Ратаковски и 35-летний Орацио из Нью-Йорка, начавшие встречаться четыре месяца назад, были сфотографированы с широкими улыбками, когда они вместе выходили из винного бара на Манхэттене.
Ратаковски выдержала морозные температуры в Нью-Йорке, выбрав для выхода стильный бордовый пуховик, черные брюки и кроссовки.
Тем временем Риспо выглядел расслабленным и непринужденным в сером худи, зеленой бархатной куртке, коричневых брюках и темно-коричневых кроссовках.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения развелась со своим мужем, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От звездного союза подрастает почти двухлетний сын Сильвестр. Как известно, отец первенца модели часто изменял ей, в частности, во время беременности.
Напомним, Эмили Ратаковски закончила свои романтические отношения с комиком Эриком Андре.
Также Фокус писал о других звездных расставаниях в начале 2023 года.