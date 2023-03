Райан Рейнольдс cлучайно рассекретил пол четвертого ребенка

Имя и подробности о ребенке актер по-прежнему держит в тайне.

Американский актер Райан Рейнольд, который не так давно стал отцом в четвертый раз, случайно проболтался о поле ребенка. Это произошло на сцене лондонской O2 Arena, где со знаменитостью беседовал комик Ром Делани в рамках Just For Laughs London. Мероприятие было описано как "веселая беседа, наполненная смехом, анекдотами и рассказами о голливудской суперзвезде", пишет The Mirror.

Несмотря на то, родители не комментировали ни пол ребенка, ни его имя, держа интригу, многодетный отец таки выдал тайну. Райан рассказал публике о своей жизни, и когда зашла речь о его жене Блейк Лайвли и новом пополнении в семье, Райан пошутил над именем, которое они "выбрали" для своего четвертого ребенка.

"На самом деле мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как фильм был выпущен, поэтому сейчас мы участвуем в судебном разбирательстве", – сказал он. "Кокаиновый медведь" – это американский фильм в жанре черной комедии и триллера режиссера Элизабет Бэнкс, именно о нем упоминает актер.

По словам зрителей, которые присутствовали в зале, Райан в основном говорил о своей карьере, но дал фанатам возможность заглянуть в свою семейную жизнь.

"Райан и Роб в основном обсуждали его карьеру и проекты, но он коснулся отцовства, и, несмотря на то, что он использовал свой фирменный юмор, обсуждая своих детей, было ясно, что он обожает свое потомство – даже при том, что он подумывает о вазэктомии!" – отметил один из поклонников звезды.

Если пол ребенка уже известен, то как назвали дочь, актер умалчивает. У них с Блейк уже подрастают три старших дочери – 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Похоже, вопрос "Когда за мальчиком?" для пары остается актуальным. Правда, о планах и дальше расширять свою семью супруги не распространяются.

