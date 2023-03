Раян Рейнольдс випадково розсекретив стать четвертої дитини

Ім'я та подробиці про дитину актор, як і раніше, тримає в таємниці.

Американський актор Раян Рейнольдс, який нещодавно став батьком вчетверте, випадково проговорився про стать дитини. Це сталося на сцені лондонської O2 Arena, де зі знаменитістю розмовляв комік Ром Делані у межках Just For Laughs London. Захід був описаний як "весела бесіда, наповнена сміхом, анекдотами та розповідями про голлівудську суперзірку", пише The Mirror.

Попри те, батьки не коментували ні стать дитини, ні її ім'я, тримали інтригу, багатодітний батько таки видав таємницю. Раян розповів публіці про своє життя, і коли зайшла мова про його дружину Блейк Лайвлі та нове поповнення в сім'ї, Раян пожартував над ім'ям, яке вони "обрали" для своєї четвертої дитини.

"Насправді ми назвали нашу дочку Cocaine Bear. Ми вибрали ім'я до того, як фільм було випущено, тому зараз ми беремо участь у судовому розгляді", — сказав він. "Ведмідь під кайфом" – це американський фільм у жанрі чорної комедії та трилера режисера Елізабет Бенкс, саме про нього згадує актор.

За словами глядачів, які були у залі, Раян в основному говорив про свою кар'єру, але дав фанатам можливість зазирнути у своє сімейне життя.

"Раян і Роб в основному обговорювали його кар'єру та проєкти, але він торкнувся батьківства, і, попри те, що він використав свій фірмовий гумор, обговоривши своїх дітей, було ясно, що він обожнює свою см'ю — навіть при тому, що він подумує про вазектомію!" – зазначив один із шанувальників зірки.

Якщо стать дитини вже відома, то як назвали дочку, актор замовчує. У них з Блейк вже підростають три старші доньки – 8-річна Джеймс, 6-річна Айнез та 3-річна Бетті. Схоже, питання "Коли за хлопчиком?" для пари залишається актуальним. Щоправда, про плани й надалі розширювати свою сім'ю подружжя не говорить.

