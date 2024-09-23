Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс показали образи для осіннього побачення (фото)

Зіркова пара одружена з 2012 року. Вони виховуть чотирьох дітей та не покидають акторську карʼєру.

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37-річна американська акторка Блейк Лайвлі та 47-річний канадський актор Раян Рейнольдс вирушили на осінню прогулянку Нью-Йорком. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Пліткарка" одягла коричневий светр із великою рожевою квіткою спереду та світлі прямі джинси. Мама чотирьох дітей також продемонструвала коричневі кросівки з пряжками та підошвою на платформі.

Тим часом Раян Рейнольдс одягнув темні штани, блідо-рожевий кардиган на ґудзиках поверх білої футболки. На ногах актора були білі кросівки Converse Chuck Taylor.

Дружина "Дедпула" зібрала свої довгі світлі пасма у хвіст і одягла круглі сонцезахисні окуляри з темними лінзами.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Раніше Блейк Лайвлі пожартувала, що саме через її свекруху Теммі Рейнольдс вона з Раяном разом уже понад дванадцять років.

"Вона дуже контролює. Ні, вона найкраща. Мені так пощастило. Єдина причина, чому я з ним, — це щоб бути з нею", — говорила Блейк.

Пара одружилася у 2012 році після знайомства на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Наразі вони виховують чотирьох спільних дітей — доньок Джеймс, Бетті, Інез та сина Оліна.

Нагадаємо, як Раян Рейнольдс підтримав дружину після скандалу з фільмом "Покинь, якщо кохаєш".

Також Фокус писав про романтичний кадр Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса зі зйомок фільму "Дедпул та Росомаха".