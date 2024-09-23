Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс показали образы для осеннего свидания (фото)

Звездная пара состоит в браке с 2012 года. Они воспитывают четверых детей и не покидают актерскую карьеру.

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37-летняя американская актриса Блейк Лайвли и 47-летний канадский актер Райан Рейнольдс отправились на осеннюю прогулку по Нью-Йорку. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Сплетница" надела коричневый свитер с большим розовым цветком спереди и светлые прямые джинсы. Мама четверых детей также продемонстрировала коричневые кроссовки с пряжками и подошвой на платформе.

Тем временем Райан Рейнольдс надел темные брюки, бледно-розовый кардиган на пуговицах поверх белой футболки. На ногах актера были белые кроссовки Converse Chuck Taylor.

Жена "Дэдпула" собрала свои длинные светлые пряди в хвост и надела круглые солнцезащитные очки с темными линзами.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Ранее Блейк Лайвли пошутила, что именно из-за ее свекрови Тэмми Рейнольдс она с Райаном вместе уже более двенадцати лет.

"Она очень контролирует. Нет, она лучшая. Мне так повезло. Единственная причина, почему я с ним, — это чтобы быть с ней", — говорила Блейк.

Пара поженилась в 2012 году после знакомства на съемках фильма "Зеленый фонарь". Сейчас они воспитывают четырех общих детей — дочерей Джеймс, Бетти, Инез и сына Олина.

Напомним, как Райан Рейнольдс поддержал жену после скандала с фильмом "Брось, если любишь".

Также Фокус писал о романтическом кадре Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса со съемок фильма "Дэдпул и Росомаха".