Стиль жизни
7 марта 2023 года: день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых - что сегодня нельзя делать
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Сегодня нельзя ходить в старых изношенных вещах. Считалось, что они притягивают болезни.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.
7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
Что нельзя делать 7 марта:
- проводить время в одиночестве
- убивать пауков в доме
- ходить в старых изношенных вещах
- выяснять отношения в семье
Народные приметы и поверья:
- туман — к дождливому лету
- сильный ветер — к теплому сентябрю
- мороз и солнце — к жаркому лету
Родились сегодня:
1932 — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор
День ангела празднуют:
Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор
А также в этот день:
1657 — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки
1926 — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком