7 марта 2023 года: день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в старых изношенных вещах. Считалось, что они притягивают болезни.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

Что нельзя делать 7 марта:

проводить время в одиночестве

убивать пауков в доме

ходить в старых изношенных вещах

выяснять отношения в семье

Народные приметы и поверья:

туман — к дождливому лету

сильный ветер — к теплому сентябрю

мороз и солнце — к жаркому лету

Родились сегодня:

1932 — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор

День ангела празднуют:

Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор

А также в этот день:

1657 — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки

1926 — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком