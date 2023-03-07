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Стиль жизни

7 марта 2023 года: день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых - что сегодня нельзя делать

Фото: Соцсети

Сегодня нельзя ходить в старых изношенных вещах. Считалось, что они притягивают болезни.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

Что нельзя делать 7 марта:

  • проводить время в одиночестве
  • убивать пауков в доме
  • ходить в старых изношенных вещах
  • выяснять отношения в семье

Народные приметы и поверья:

  • туман — к дождливому лету
  • сильный ветер — к теплому сентябрю
  • мороз и солнце — к жаркому лету

Родились сегодня:

1932 — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор

День ангела празднуют:

Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор

А также в этот день:

1657 — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки

1926 — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком