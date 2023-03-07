Стиль життя
7 березня 2023 року: день пам'яті мучеників Апамейських, Маврикія та 70 святих – чого сьогодні не можна робити
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Сьогодні не можна ходити у старих зношених речах. Вважалося, що вони залучають хвороби.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія та 70 святих.
7 березня в Україні та світі святкують Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення.
Що не можна робити 7 березня:
- проводити час на самоті;
- вбивати павуків у будинку;
- ходити у старих зношених речах;
- з'ясовувати стосунки у сім'ї.
Народні прикмети та повір'я:
- туман — до дощового літа
- сильний вітер — до теплого вересня
- мороз і сонце — до спекотного літа
Народилися сьогодні:
1932 — Володимир Дахно (пом. 2006), радянський та український художник-мультиплікатор
День ангела святкують:
Андрій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір
А також у цей день:
1657 — французький король Людовік XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки
1926 — встановлений радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком