7 березня 2023 року: день пам'яті мучеників Апамейських, Маврикія та 70 святих – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити у старих зношених речах. Вважалося, що вони залучають хвороби.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія та 70 святих.

7 березня в Україні та світі святкують Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення.

Що не можна робити 7 березня:

проводити час на самоті;

вбивати павуків у будинку;

ходити у старих зношених речах;

з'ясовувати стосунки у сім'ї.

Народні прикмети та повір'я:

туман — до дощового літа

сильний вітер — до теплого вересня

мороз і сонце — до спекотного літа

Народилися сьогодні:

1932 — Володимир Дахно (пом. 2006), радянський та український художник-мультиплікатор

День ангела святкують:

Андрій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір

А також у цей день:

1657 — французький король Людовік XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки

1926 — встановлений радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком