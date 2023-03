Аврил Лавин встречается с бывшим парнем Кайли Дженнер

После расставания с женихом певица начала отношения со скандальным рэпером Tyga.

Related video

Кумир подростков 2000-х, певица Аврил Лавин и рэпер Tyga подтвердили роман. Ранее их застукали за страстными поцелуями на вечеринке Mugler X Hunter Schafer во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Page Six.

Музыканты не прятались от папарацци, так что те сделали несколько фото.

Слухи об их отношениях появились после того, как Аврил Лавин сходила на свидания с Tyga, настоящее имя которого Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон.

[ + – ] Аврил Лавин и Tyga

Ранее стало известно, что певица разорвала помолвку с рок-музыкантом Дереком Райаном Смитом, известным как Mod Sun.

Пара встречалась более двух лет, а прошлой весной Mod Sun сделал Аврил Лавин предложение, которое она приняла.

Однако она разорвала помолвку и сообщила о расставании, что стало сюрпризом для жениха. Он узнал о том, что больше не помолвлен из соцсетей.

Ранее таблоиды писали, что Аврил Лавин и Tyga связывает только дружба, а также ее подозревали в романе с дизайнером Гурамом Гвасалией, братом Демны Гвасалия.

Напомним, ранее Аврил Лавин была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, с которым она познакомилась в 17 лет. После у нее были отношения с с моделью и звездой реалити-шоу Броди Дженнером. Вторую свадьбу Аврил сыграла с Чедом Крюгером, солистом группы Nickelback.

Также она встречалась с сыном американского миллиардера Файеза Сарофима и музыкальным продюсером Джонатаном Ротемом.

А Tyga прославился скандальными отношениями с Кайли Дженнер. На момент их романа кайли было только шестнадцать, тогда как возраст согласия в Калифорнии начинается с 18. В апреле 2017 года пара рассталась.

Tyga, чем псевдоним расшифровывается, как Thank you God always, что переводится как "Благодарю тебя, Господь, во веки веков", также встречался с американской моделью Шанель Иман и стриптизершей Блэк Чайной, которая в 2012 году родила ему сына Кинга Кайро Стивенсона.

Рэпера обвиняли в домогательствах и домашнем насилии, а его отец, выходец с Ямайки, отбывает пожизненный срок.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из селебрити успел разорвать отношения в 2023 году. Самым скандальным был разлад между Меган Фокс и Machine Gun Kelly.