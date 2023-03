Авріл Лавін зустрічається з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер

Після розлучення з нареченим співачка розпочала стосунки зі скандальним репером Tyga.

Кумир підлітків 2000-х, співачка Авріл Лавін і репер Tyga підтвердили роман. Раніше їх застукали за пристрасними поцілунками на вечірці Mugler X Hunter Schafer під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Page Six.

Музиканти не ховалися від папараці, тож ті зробили кілька фото.

Чутки про їхні стосунки з'явилися після того, як Авріл Лавін сходила на побачення з Tyga, справжнє ім'я якого — Майкл Рей Нгуен-Стівенсон.

[ + – ] Авріл Лавін і Tyga

Раніше стало відомо, що співачка розірвала заручини з рокмузикантом Дереком Раяном Смітом, відомим як Mod Sun.

Пара зустрічалася більш ніж два роки, а минулої весни Mod Sun зробив Авріл Лавін пропозицію, яку вона прийняла.

Проте вона розірвала заручини та повідомила про розлучення, що стало сюрпризом для нареченого. Він дізнався про те, що більше не заручений, із соцмереж.

Раніше таблоїди писали, що Авріл Лавін і Tyga пов'язує лише дружба, а також її підозрювали в романі з дизайнером Гурамом Гвасалією, братом Демни Гвасалії.

Нагадаємо, раніше Авріл Лавін була одружена з вокалістом Sum 41 Деріком Віблі, з яким вона познайомилася в 17 років. Потім неї були стосунки з моделлю та зіркою реаліті-шоу Броді Дженнером. Друге весілля Авріл зіграла з Чедом Крюгером, солістом гурту Nickelback.

Також вона зустрічалася із сином американського мільярдера Файєза Сарофіма та музичним продюсером Джонатаном Ротемом.

А Tyga уславився скандальними стосунками з Кайлі Дженнер. На момент їхнього роману Кайлі було лише шістнадцять, тоді як вік згоди в Каліфорнії починається з 18. У квітні 2017 року пара розлучилася.

Tyga, чим псевдонім розшифровується як Thank you God always, що перекладається як "Дякую тобі, Господи, на віки віків", також зустрічався з американською моделлю Шанель Іман і стриптизеркою Блек Чайною, яка у 2012 році народила йому сина Кінга Кайро Стівона.

Репера звинувачували в домаганнях і домашньому насильстві, а його батько, вихідець із Ямайки, відбуває довічний термін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто із селебриті встиг розірвати стосунки у 2023 році. Найскандальнішим був розлад між Меган Фокс і Machine Gun Kelly.