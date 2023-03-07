Рассел Кроу изменился до неузнаваемости ради новой роли

Актер не впервые снимается с лысиной. Ранее он в таком виде появлялся в фильме "Самый громкий голос".

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58-летний новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу снимается в фильме "Спящие псы", и его вместе со съемочной командой заметили в Сент-Килде, пригороде Мельбурна, пишет Daily Mail.

В картине режиссера Адама Купера по роману Э. О. Кировича "Книга зеркал" он играет Роя Фримена, бывшего детектива по расследованию убийств, вынужденного столкнуться со своим прошлым. Персонажу Рассела поручено пересмотреть дело о жестоком убийстве после того, как приговоренный к смертной казни, которого он арестовал 10 лет назад, заявляет о своей невиновности.

"Заинтригованный и борющийся за восстановление своей памяти после передового лечения болезни Альцгеймера, Рой привлекает своего бывшего партнера, чтобы помочь ему возобновить расследование и узнать правду. Раскрывая запутанную паутину противоречий и секретов, Рой вынужден столкнуться с ужасающей реальностью, которая навсегда меняет его мир в мгновение ока", – говорится в описании картины.

Гримеры постарались изменить внешность Кроу так, что его непросто узнать. Мало того, что на видео папарацци он – с совершенно седой бородой и в солнцезащитных очках, но еще и совершенно лысый. Правда, оказалось, что лысина – накладная, и пышная шевелюра актера просто спрятана под сеточкой, накладками и гримом.

Кроу был сфотографирован в окружении съемочной группы из 40 человек. Он носил кепку South Sydney Rabbitohs, футболку с воротником и черный кардиган.

Актер не впервые появляется на экране лысым. В таком образе он уже снимался в картине 2019 года "Самый громкий голос".

Недавно Кроу и его подруга Бритни Териот попали в заголовки СМИ после того, как им отказали в обслуживании в престижном ресторане в Мельбурне. Пара пришла туда после игры в теннис, потные и разгоряченные. Кристиан Кляйн, владелец ресторана японской кухни, позже поддержал решение своих сотрудников, которые объяснили отказ "неряшливым спортивным снаряжением".

При этом владелец добавил, что всегда рад видеть таких гостей при условии соблюдения дрес-кода.