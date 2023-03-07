Рассел Кроу змінився до невпізнання заради нової ролі

Актор не вперше знімається з лисиною. Раніше він у такому вигляді з'являвся у фільмі "Найгучніший голос".

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58-річний новозеландський актор і режисер Рассел Кроу знімається у фільмі "Сплячі пси", і його разом зі знімальною командою помітили в Сент-Кілді, передмісті Мельбурна, пише Daily Mail.

У стрічці режисера Адама Купера за романом Ю. О. Кіровіца "Книга дзеркал" він грає Роя Фрімена, колишнього детектива з розслідування вбивств, вимушеного зіштовхнутися зі своїм минулим. Персонажу Рассела доручено переглянути справу про жорстоке вбивство після того, як засуджений до страти, якого він заарештував 10 років тому, заявляє про свою невинність.

"Заінтригований і в боротьбі за відновлення своєї пам'яті після передового лікування хвороби Альцгеймера, Рой кличе свого колишнього партнера, щоб допомогти йому відновити розслідування й дізнатися правду. Розкриваючи заплутану павутину протиріч і секретів, Рой змушений зіткнутися з жахливою реальністю, яка назавжди змінює його вмить", — ідеться в описі стрічки.

Гримери постаралися змінити зовнішність Кроу так, що його непросто впізнати. Крім того, що на відео папараці він із зовсім сивою бородою та в сонцезахисних окулярах, то ще й зовсім лисий. Щоправда, виявилося, що лисина — накладна, і пишна шевелюра актора просто захована під сіточкою, накладками та гримом.

Кроу сфотографували в оточенні знімальної групи із 40 осіб. Він носив кепку South Sydney Rabbitohs, футболку з коміром і чорний кардиган.

Актор не вперше з'являється на екрані лисим. У такому образі він уже знімався в стрічці 2019 року "Найгучніший голос".

Нещодавно Кроу та його подруга Брітні Теріот потрапили до заголовків ЗМІ після того, як їм відмовили в обслуговуванні в престижному ресторані в Мельбурні. Пара прийшла туди після гри в теніс, спітніла та розпалена. Крістіан Кляйн, власник ресторану японської кухні, пізніше підтримав рішення своїх співробітників, які пояснили відмову "неохайним спортивним спорядженням".

Водночас власник додав, що завжди радий бачити таких гостей за умови дотримання дрес-коду.