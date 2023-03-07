Ребел Уилсон рассказала о секретных сообществах Диснейленда

Ранее актрисе запретили посещать Диснейленд после того, как она опубликовала селфи из тайной туалетной комнаты.

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Актриса Ребел Уилсон очень любит проводить время в Диснейленде. Настолько любит, что даже получила разрешение сделать там предложение свой партнерше Рамоне Агруме. Но в The Daily Show с Хасаном Минхаджем она призналась, за что ей запретили посещать парк в течении 30 дней и о тайных сообществах, которые существуют в этом парке развлечений.

В шоу Ребел рассказала, что разрешение сделать предложение она получила лично от самого генерального директора компании "Дисней".

"Не то чтобы я одержима Диснейлендом, я просто езжу туда каждые выходные, на каждый важный праздник и отмечаю там каждое важное событие в своей жизни", — пошутила Ребел.

[ + – ] Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке в Диснейленде Фото: Instagram @rebelwilson

Но недавно ей запретили посещать этот знаменитый парк развлечений, после того, как она опубликовала селфи из тайной туалетной комнаты.

Правда с актрисой обошлись мягко и просто предложили ей самой выбрать время, когда она не будет ездить в Диснейленд.

"Мне действительно запретили посещать Диснейленд на 30 дней, потому что я сделала фото в секретной ванной комнате в Диснейленде, что является незаконным. Мне официально запретили. Они позвонили мне и спросили: "Ребел, какие 30 дней ты не будешь посещать Диснейленд, потому что ты уехала на съемки, или что-то вроде того?", и я сказала: "О, июнь подойдет".

Ведущий спросил ее тайном сообществе, которое называют "Диснеевскими иллюминатами", и Ребел Уилсон подтвердила, что оно существует, однако отметила, что хоть там и много знаменитостей, но их личности нельзя раскрывать.

На вопрос, принадлежит ли Ребел к "Диснеевским иллюминатам", она ответила, что "в деле".

"Вы не должны говорить, что вы в нем. Вы не должны раскрывать других знаменитостей, которые там есть, или других участников, но да, я в нем, и мы вместе делаем секретные крутые штуки. Иногда мы идем в Диснейленд в 5 утра и просто бегаем. В эти выходные у меня тайная встреча в Палм-Спрингс, потому что Уолт Дисней ходил туда в поисках вдохновения", — сказала Ребел и рассмеялась.

Рассказала она и о бандах Диснейленда, в которые входят взрослые.

[ + – ] На шоу Ребел Уилсон рассказала о тайных сообществах Диснейленда

"У них есть крутые названия, такие как "Белые кролики", "Дети Таноса", "Коко Локос". Иногда они носят одинаковые жилеты", — пояснила она.

По словам актрисы, чтобы попасть в такую банду, нужно пройти обряд инициации. Когда ведущий пошутил, что для этого, наверное, нужно украсть Гуфи, то актриса подтвердила, что он недалек от истины.

"Одна из инициаций заключалась в том, что вы должны были украсть яблоко с аттракциона "Белоснежка". Яблоко столько раз воровали, что теперь там голограмма вместо настоящего яблока", — рассказала актриса.

Эти банды, или "социальные клубы", как их называют, на самом деле существуют. В 2018 году на один из них даже подали в суд за хулиганство. Согласно одному списку, опубликованному в прошлом году, существует более 260 социальных клубов Диснейленда.

Также Ребел подтвердила, что принадлежит к частному диснеевскому клубу "Club 33". На веб-сайте Disney очень загадочно говорится, что клуб включает в себя "разнообразные индивидуальные развлечения для своих членов".

Что за развлечения имеются в виду – неясно, но звезды вроде Ребел могут устроить частную вечеринку в Диснейленде, частный ужин, переночевать в "секретном" номере. О "Клубе 33" ничего неизвестно, но по слухам, членство стоит от 15 тысяч долларов в год. А "входной билет" в клуб обойдется в 33 тысячи долларов.

Напомним, ранее Фокус писал о тайнах студии Disney. Хоть сейчас парк ассоциируется с беззаботным детством, ранее это было весьма скандальное место. А работники студии устраивали оргии.