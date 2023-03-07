Ребел Вілсон розповіла про секретні спільноти Діснейленду

Раніше акторці заборонили відвідувати Діснейленд після того, як вона опублікувала селфі з таємної туалетної кімнати.

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Акторка Ребел Вілсон дуже любить проводити час у Діснейленді. Так любить, що навіть отримала дозвіл зробити там пропозицію своїй партнерці Рамоні Агрумі. Але в The Daily Show з Хасаном Мінхаджем вона зізналася, за що їй заборонили відвідувати парк протягом 30 днів і про таємні спільноти, які існують у цьому парку розваг.

У шоу Ребел розповіла, що дозвіл зробити пропозицію вона отримала особисто від генерального директора компанії "Дісней".

"Не те щоб я одержима Діснейлендом, я просто їжджу туди щовихідних, на кожне важливе свято та відзначаю там кожну важливу подію у своєму житті", — пожартувала Ребел.

[ + – ] Ребел Вілсон зробила пропозицію своїй дівчині в Діснейленді Фото: Instagram @rebelwilson

Але нещодавно їй заборонили відвідувати цей знаменитий парк розваг після того, як вона опублікувала селфі з таємної туалетної кімнати.

Правда, з акторкою обійшлися м'яко та просто запропонували їй самій вибрати час, коли вона не їздитиме в Діснейленд.

"Мені дійсно заборонили відвідувати Діснейленд на 30 днів, тому що я зробила фото в секретній ванній кімнаті в Діснейленді, що є незаконним. Мені офіційно заборонили. Вони зателефонували мені та запитали: "Ребел, які 30 днів ти не відвідуватимеш Діснейленд, тому що ти поїхала на зйомки, чи щось подібне до того?" — і я сказала: "О, червень підійде".

Ведучий запитав її про таємне співтовариство, яке називають "Діснеєвськими ілюмінатами", і Ребел Вілсон підтвердила, що воно існує, проте зазначила, що хоч там і багато знаменитостей, але їхні особи не можна розкривати.

На запитання, чи належить Ребел до "Діснєєвських ілюмінатів", вона відповіла, що "в справі".

"Ви не повинні говорити, що ви в ньому. Ви не повинні розкривати інших знаменитостей, які там є, або інших учасників, але так, я в ньому, і ми разом робимо секретні круті штуки. Іноді ми йдемо в Діснейленд о 5 ранку і просто бігаємо. Цими вихідними в мене таємна зустріч у Палм-Спрінгс, тому що Волт Дісней ходив туди в пошуках натхнення", — сказала Ребел і розсміялася.

Розповіла вона й про банди Діснейленду, до яких входять дорослі.

[ + – ] На шоу Ребел Вілсон розповіла про таємні спільноти Діснейленду

"У них є круті назви, такі як "Білі кролики", "Діти Таноса", "Коко Локос". Іноді вони мають однакові жилети", — пояснила вона.

За словами акторки, щоб потрапити в таку банду, потрібно пройти обряд ініціації. Коли ведучий пожартував, що для цього, мабуть, треба вкрасти Гуфі, то актриса підтвердила, що він недалекий від істини.

"Одна з ініціацій полягала в тому, що ви мали вкрасти яблуко з атракціону "Білосніжка". Яблуко стільки разів крали, що тепер там голограма замість справжнього яблука", — розповіла акторка+.

Ці банди, чи "соціальні клуби", як їх називають, насправді існують. 2018 року на один із них навіть подали до суду за хуліганство. Згідно з одним списком, опублікованим минулого року, існує понад 260 соціальних клубів Діснейленду.

Також Ребел підтвердила, що належить до приватного діснеївського клубу Club 33. На вебсайті Disney дуже загадково говориться, що клуб включає "різноманітні індивідуальні розваги для своїх членів".

Про які розваги йдеться — неясно, але зірки на кшталт Ребел можуть влаштувати приватну вечірку в Діснейленді, приватну вечерю, переночувати в "секретному" номері. Про "Клуб 33" нічого невідомо, але за чутками, членство коштує від 15 тисяч доларів на рік. А "вхідний квиток" до клубу коштуватиме 33 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємниці студії Disney. Хоча зараз парк асоціюється із безтурботним дитинством, раніше це було дуже скандальне місце. А працівники студії влаштовували оргії.