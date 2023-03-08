8 марта 2023 года: Поликарпов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, злиться, выяснять отношения.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирненского.
Что нельзя делать 8 марта:
- злиться, выяснять отношения
- есть жирную пищу
- употреблять алкоголь
Народные приметы и поверья:
- с 8 по 15 марта возможно возвращение морозных дней
- раньше говорили: "Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится"
- самое время сорокам в лес улетать, а тетеревам выступать с запевками
Родились сегодня:
- 1990 — Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Антиох, Антонин, Дамиан, Зевин, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Полихроний, Сергей
А также в этот день:
1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет
1952 — Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат "искусственное сердце". В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга