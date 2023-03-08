8 березня 2023: день Полікарпа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятись, злитися, з'ясовувати стосунки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського.

Що не можна робити 8 березня:

злитися, з'ясовувати стосунки

їсти жирну їжу

вживати алкоголь

Народні прикмети та повір'я:

з 8 по 15 березня можливе повернення морозних днів

раніше говорили: "Березень місяць любить бешкетувати: морозом пишається і на ніс сідає"

саме час сорокам у ліс відлітати, а тетерям виступати із запівками

Народилися сьогодні:

1990 — Макс Барських, український співак, композитор та автор пісень

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антіох, Антонін, Даміан, Зевін, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Поліхроній, Сергій

А також у цей день:

1618 — Німецький астроном Йоган Кеплер сформулював свій третій закон руху планет.

1952 — Лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат "штучне серце". Протягом 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дюрінга, поки бригада з 9 лікарів, 5 медсестер та 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги.