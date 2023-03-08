8 березня 2023: день Полікарпа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятись, злитися, з'ясовувати стосунки.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського.
Що не можна робити 8 березня:
- злитися, з'ясовувати стосунки
- їсти жирну їжу
- вживати алкоголь
Народні прикмети та повір'я:
- з 8 по 15 березня можливе повернення морозних днів
- раніше говорили: "Березень місяць любить бешкетувати: морозом пишається і на ніс сідає"
- саме час сорокам у ліс відлітати, а тетерям виступати із запівками
Народилися сьогодні:
- 1990 — Макс Барських, український співак, композитор та автор пісень
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Антіох, Антонін, Даміан, Зевін, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Поліхроній, Сергій
А також у цей день:
1618 — Німецький астроном Йоган Кеплер сформулював свій третій закон руху планет.
1952 — Лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат "штучне серце". Протягом 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дюрінга, поки бригада з 9 лікарів, 5 медсестер та 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги.