Виктория Бекхэм переживает за сына Бруклина и его жену Николу из-за судебного процесса

Сообщается, что Виктория Бекхэм беспокоится за Бруклина и Николу Пельц-Бекхэм на фоне судебного процесса между организаторами их свадьбы и отцом Николы.

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80-летний миллиардер Нельсон Пельтц подал в суд на владельцев Plan Design Events Николь Брагин и Арианну Грихальба, требуя вернуть огромный депозит в размере 159 000 долларов, выплаченный им за помощь в планировании свадьбы его 28-летней дочери.

Организаторы церемонии также подали встречный иск, утверждая, что семья нарушила свой договор.

"У моих клиентов безупречная репутация в индустрии планирования мероприятий и среди высококлассной клиентуры по всему миру. Они ведут свой бизнес с максимальной честностью и осмотрительностью. Иск, который был подан Нельсоном Пельтцем, является легкомысленным и не впечатляющим. Соответствующие и полные электронные письма, а также текстовые сообщения, касающиеся вводящих в заблуждение заявлений, содержащихся в жалобе, будут раскрыты при обнаружении в рамках ответа моих клиентов на жалобу, в том числе в поддержку встречного иска, который они намерены подать", — сказал юрист Plan Design Events Дэвид Роземберг.

[ + – ] Родители Николы Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Никола и ее семья, как сообщается, чувствуют себя "невероятно напряженными", "расстроенными" и "смущенными" из-за того, что судебный процесс проходит публично.

По мере того, как судебный процесс продолжается, источники сообщают, что дизайнер Виктория Бекхэм испытывает беспокойство за 24-летнего Бруклина и 28-летнюю Николу. Как пишет The Mirror, Виктория "ежедневно разговаривает с Бруклином".

"Ее теперь беспокоит не только само дело, но и то, как весь скандал может повлиять на отношения Бруклина с Николой", — рассказал инсайдер.

Виктория знает, что Бруклин и Никола — "сильная пара", и она "надеется, что они смогут пережить шторм".

Напомним, Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу дочери.

Также Фокус писал, что отец Николы Пельтц оскорблял организаторов свадьбы дочери.