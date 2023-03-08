Подруга Меган Маркл шокирована тем, что ее фотографии попали на сайт фетиша ног
Джессика Малруни сказала, что чувствует "легкое отвращение" после того, как узнала, что фотографии ее ног продаются на сайте фут-фетиша без ее разрешения.
42-летняя стилист Джессика Малруни поделилась своими эмоциями после того, как обнаружила, что фотографии ее ног продаются на сайте фут-фетиша. Об этом пишет The Mirror.
Подруга герцогини Сассекской сказала, что чувствует "легкое отвращение" из-за количества фотографий, сделанных без ее разрешения.
Разместив скриншот веб-сайта в своем Instagram-аккаунте, Джессика сказала: "Подожди, подожди, подожди минутку… кто-то еще зарабатывает деньги на моих ногах? Я не знаю, должна ли я чувствовать себя довольной своей оценкой ног или слегка с отвращением к тому, сколько фотографий опубликовал этот аккаунт".
На веб-сайте есть профиль Джессики, в котором ее ноги оцениваются на четыре с половиной из пяти. В нем также были подробности о ее размере обуви и дне рождения. На скриншоте видно, что большинство пользователей оценили ее ноги как "красивые".
Джессика была близкой подругой герцогини Сассекской, когда та жила в Канаде. Их связь была настолько крепкой, что Меган даже позвонила ей в ночь, когда принц Гарри сделал ей предложение. Девушке даже предлагали стать крестной матерью Арчи вскоре после его рождения — до того, как эту роль отдали Тигги Петтифер, бывшей няне Гарри и Уильяма. Кроме того, Джессика снялась в ряде сцен в документальном сериале о Гарри и Меган на Netflix.
Ранее Фокус писал, что Ребел Уилсон рассказала, что Меган Маркл не такая "теплая от природы", как принц Гарри.