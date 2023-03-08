Подруга Меган Маркл шокована тим, що її фотографії потрапили на сайт фут-фетишу

Джессіка Малруні сказала, що відчуває "легку огиду" після того, як дізналася, що фотографії її ніг продаються на сайті фут-фетишу без її дозволу.

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42-річна стилістка Джессіка Малруні поділилася своїми емоціями після того, як виявила, що фотографії її ніг продаються на сайті фут-фетишу. Про це пише The Mirror.

Подруга герцогині Сассекської сказала, що відчуває "легку огиду" через кількість фотографій, зроблених без її дозволу.

Розмістивши скріншот вебсайту у своєму Instagram-акаунті, Джессіка сказала: "Почекай, почекай, почекай хвилинку… хтось ще заробляє гроші на моїх ногах? Я не знаю, чи маю я почуватися задоволеною своєю оцінкою ніг або злегка з огидою до того, скільки фотографій опублікував цей акаунт".

Фото: Скриншот

На вебсайті є профіль Джессіки, в якому її ноги оцінюються на чотири з половиною п'яти. У ньому також були подробиці її його розмір взуття та день народження. На скріншоті видно, що більшість користувачів оцінили її ноги як "гарні".

Джессіка була близькою подругою герцогині Сассекської, коли вона жила в Канаді. Їхній зв'язок був настільки міцним, що Меган навіть зателефонувала їй у ніч, коли принц Гаррі зробив пропозицію. Дівчині навіть пропонували стати хрещеною матір'ю Арчі невдовзі після його народження — до того, як цю роль віддали Тіґґі Петтіфер, колишній няні Гаррі та Вільяма. Крім того, Джессіка знялася в ряді сцен у документальному серіалі про Гаррі та Меган на Netflix.

[ + – ] Джессіка Малруні та Меган Маркл Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Ребел Вілсон розповіла, що Меган Маркл не така "тепла від природи", як принц Гаррі.