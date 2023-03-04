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Ребел Вілсон розповіла, що Меган Маркл не така "тепла від природи", як принц Гаррі

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Фото: Instagram/rebelwilson | Ребел Вілсон

Австралійська акторка поділилася деталями першої зустрічі з герцогами Сассекськими.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла, що не отримала "теплого" прийому від Меган Маркл, коли вона вперше зустрілася із герцогами Сассекськими. Про це вона сказала в ефірі "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі з Енді Коеном".

"Меган була не такою крутою. Вона не була такою теплою від природи", — сказала зірка.

Проте Вілсон зазначила, що стримана поведінка Маркл могла бути пов'язана з тим, що її мама-австралійка Сью Боундс ставила "трохи грубі" питання, наприклад: "Де ваші діти?"

"А я така: "Мамо, не питай її про це", — додала акторка.

Вілсон поділилася, що зустріч відбулася в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, і що, навпаки, принц Гаррі "не міг бути кращим".

Коли ведучий Енді Коен запитав зірку фільму "Ідеальний голос", чи знала вона членів королівської родини до зустрічі, вона відповіла, що ні, і вони просто мали "спільного друга".

Шанувальники у соціальних мережах неоднозначно відреагували на спогади Вілсон про її зустріч із Меган і Гаррі.

"Негативно відгукуєтесь про Меган Маркл, тому що вона не відповідає на грубі питання? У Ребел Вілсон має бути більше матеріалу, ніж це. Нудно", — написав у Twitter один із критиків тверджень Вілсон.

"Я вірю їй. У неї здоровий глузд. Меган Маркл — нарцис. Вона поводилася так, ніби вона монарх, коли вийшла заміж за запасного на троні", — сказав інший користувач, підтримавши висловлювання Ребел.

Нагадаємо, після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі король Карл III зробив для себе висновки, що його молодший син вирішив остаточно розірвати усі зв'язки з британською ріднею. Недовго думаючи, монарх заявив про те, що герцоги Сассекські повинні звільнити котедж Фрогмор у Віндзорі, запропонувавши переїхати туди своєму брату, принцу Ендрю.

Також Фокус писав, що Меган Маркл не подобалося бути "другосортною принцесою" після Кейт Міддлтон.