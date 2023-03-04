Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Ребел Уилсон рассказала, что Меган Маркл не такая "теплая от природы", как принц Гарри

Ребел Уилсон актриса, Ребел Уилсон фильмы, Меган Маркл и принц гарри, Меган Маркл скандал, принц гарри книга
Фото: Instagram/rebelwilson | Ребел Уилсон

Австралийская актриса поделилась деталями первой встречи с герцогами Сассекскими.

Related video

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, что не получила "теплого" приема от Меган Маркл, когда она впервые встретилась с герцогами Сассекскими. Об этом она сказала в эфире "Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном".

"Меган была не такой крутой. Она не была такой теплой от природы", — сказала звезда.

Однако Уилсон отметила, что сдержанное поведение Маркл могло быть связано с тем, что ее мама-австралийка Сью Боундс задавала "слегка грубые" вопросы, например: "Где ваши дети?"

"А я такая: "Мама, не спрашивай ее об этом", — добавила актриса.

Уилсон поделилась, что встреча состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и что, напротив, принц Гарри "не мог быть лучше".

Когда ведущий Энди Коэн спросил звезду фильма "Идеальный голос", знала ли она членов королевской семьи до встречи, она ответила, что нет, и у них просто был "общий друг".

Поклонники в социальных сетях неоднозначно отреагировали на воспоминания Уилсон о ее встрече с Меган и Гарри.

"Отрицательно отзываетесь о Меган Маркл, потому что она не отвечает на грубые вопросы? У Ребел Уилсон должно быть больше материала, чем это. Скучно", — написал в Twitter один из критиков утверждений Уилсон.

"Я верю ей. У нее здравый смысл. Меган Маркл — нарцисс. Она вела себя так, как будто она монарх, когда вышла замуж за запасного на троне", — сказал другой пользователь, поддержав высказывания Ребел.

Напомним, после выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю.

Также Фокус писал, что Меган Маркл не нравилось быть "второсортной принцессой" после Кейт Миддлтон.