Ребел Уилсон рассказала, что Меган Маркл не такая "теплая от природы", как принц Гарри

Австралийская актриса поделилась деталями первой встречи с герцогами Сассекскими.

Related video

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, что не получила "теплого" приема от Меган Маркл, когда она впервые встретилась с герцогами Сассекскими. Об этом она сказала в эфире "Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном".

"Меган была не такой крутой. Она не была такой теплой от природы", — сказала звезда.

Однако Уилсон отметила, что сдержанное поведение Маркл могло быть связано с тем, что ее мама-австралийка Сью Боундс задавала "слегка грубые" вопросы, например: "Где ваши дети?"

"А я такая: "Мама, не спрашивай ее об этом", — добавила актриса.

Уилсон поделилась, что встреча состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и что, напротив, принц Гарри "не мог быть лучше".

Когда ведущий Энди Коэн спросил звезду фильма "Идеальный голос", знала ли она членов королевской семьи до встречи, она ответила, что нет, и у них просто был "общий друг".

Поклонники в социальных сетях неоднозначно отреагировали на воспоминания Уилсон о ее встрече с Меган и Гарри.

"Отрицательно отзываетесь о Меган Маркл, потому что она не отвечает на грубые вопросы? У Ребел Уилсон должно быть больше материала, чем это. Скучно", — написал в Twitter один из критиков утверждений Уилсон.

"Я верю ей. У нее здравый смысл. Меган Маркл — нарцисс. Она вела себя так, как будто она монарх, когда вышла замуж за запасного на троне", — сказал другой пользователь, поддержав высказывания Ребел.

Напомним, после выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю.

Также Фокус писал, что Меган Маркл не нравилось быть "второсортной принцессой" после Кейт Миддлтон.