48-летняя Пенелопа Крус в ультракоротком наряде появилась на модном показе

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Испанская актриса Пенелопа Крус, которая является амбассадором модного дома Chanel, в очередной раз покорила публику безупречным образом, появившись на показе Chanel Fall 2023 в рамках парижской Недели моды.

В Grand Palais Éphémère в столице Франции знаменитость была с ног до головы в вещах от именитого бренда. Ансамбль оскароносной актрисы состоял из сине-черно-белого твидового мини-платья с длинными рукавами и воротником с заостренными лацканами. Изделие, застегнутое блестящими пуговицами спереди, было дополнено черным жатым кожаным ремнем, эффектно украшенным тонкими разноцветными перьями в стиле омбре и увенчанным филигранной пряжкой из сверкающих кристаллов.

[ + – ] Короткое платье подчеркнуло стройные ноги кинозвезды Фото: Getty

Образ завершали черные туфли-лодочки с верхом из гладкой кожи с закругленными кончиками пальцев и закрытыми стойками. Скошенные каблуки с серебристой металлической окантовкой на концах завершали образ универсальной отделкой.

Что касается аксессуаров и украшений, то Крус дополнила наряд блестящими серьгами и многослойными кольцами Coco Crush, а также стеганой черной кожаной сумочкой с клапаном и золотой цепочкой

На показе новой коллекции Пенелопа сидела в первом ряду рядом с Дайанной Агрон и Зои Салданой. Среди гостей были также София Ричи, FKA Twigs, Дженни и другие знаменитости.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус оказалась в числе номинантов на премию "Золотая малина", которой отмечают худшие достижения в кинематографе.