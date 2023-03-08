48-річна Пенелопа Крус в ультракороткому вбранні з'явилася на модному показі

Related video

Іспанська акторка Пенелопа Крус, яка є амбасадоркою модного будинку Chanel, вкотре підкорила публіку бездоганним образом, з'явившись на показі Chanel Fall 2023 у межах паризького Тижня моди.

У Grand Palais Éphémère у столиці Франції знаменитість була з ніг до голови у речах від іменитого бренду. Ансамбль оскароносної акторки складався із синьо-чорно-білої твідової мінісукні з довгими рукавами та коміром із загостреними лацканами. Виріб, застебнутий блискучими ґудзиками спереду, був доповнений чорним шкіряним шкірним ременем, ефектно прикрашеним тонким різнокольоровим пір'ям у стилі омбре й увінчаним філігранною пряжкою з блискучих кристалів.

[ + – ] Коротка сукня підкреслила стрункі ноги Фото: Getty

Образ завершували чорні туфлі-човники з верхом із гладкої шкіри із закругленими кінчиками пальців і закритими стійками. Скошені підбори зі сріблястою металевою окантовкою на кінцях завершували образ універсальним оздобленням.

Що стосується аксесуарів і прикрас, то Крус доповнила вбрання блискучими сережками та багатошаровими каблучками Coco Crush, а також стьобаною чорною шкіряною сумочкою з клапаном і золотим ланцюжком.

На показі нової колекції Пенелопа сиділа в першому ряду поруч із Діанною Агрон та Зої Салданою. Серед гостей були також Софія Річі, FKA Twigs, Дженні й інші знаменитості.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус опинилася серед номінантів на премію "Золота малина", якою нагороджують найгірші досягнення у кінематографі.