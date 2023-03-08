Надежные друзья: три знака Зодиака, которые умеют дружить

Быть настоящим верным другом — ценное умение. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым можно доверять, делится сокровенным и прекрасно проводить время вместе.

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Телец

Тельцы — прекрасные друзья, потому что они способны услышать и искренне проникнуться словами и переживаниями друга. Также Тельцы способны хранить секреты, поэтому им можно смело доверять самое сокровенное.

Дева

Девы всегда поддержат, помогут, найдут решение и никому не расскажут о чужих проблемах. Для них друзья — настоящая ценность, и они даже могут пожертвовать собственными интересами ради близких друзей. Также у представителей этого знака совершенно отсутствует способность завидовать, особенно близким.

Лев

Лев — очень надежный знак. У представителей этого знака не много друзей, но тех, кто им близок, они очень ценят, всегда выслушают, посоветуют, порадуются и поплачут вместе. Также Львы ответственно относятся к секретам, которые им доверили, и сохраняют их, несмотря ни на что. А еще — со Львами любая встреча превращается в праздник.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured

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