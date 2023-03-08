Надійні друзі: три знаки Зодіаку, які вміють дружити

Бути справжнім вірним другом – цінне вміння. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким можна довіряти, ділитися потаємним та чудово проводити час разом.

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Телець

Тельці — прекрасні друзі, бо вони здатні почути і щиро перейнятися словами та переживаннями друга. Також Тельці здатні зберігати секрети, тому їм можна сміливо довіряти найпотаємніше.

Діва

Діви завжди підтримають, допоможуть, знайдуть рішення і нікому не розкажуть про чужі проблеми. Для них друзі — справжня цінність, і вони можуть навіть пожертвувати власними інтересами заради близьких друзів. Також у представників цього знаку зовсім відсутня здатність заздрити, особливо близьким.

Лев

Лев – дуже надійний знак. У представників цього знаку небагато друзів, але тих, хто їм близький, вони дуже цінують, завжди вислухають, порадять, порадіють та поплачуть разом. Також Леви відповідально ставляться до секретів, які їм довірили, і зберігають їх, незважаючи ні на що. А ще — з Левами будь-яка зустріч перетворюється на свято.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured

Також Фокус раніше писав про три знаки Зодіаку, які мають надпотужну інтуїцію.