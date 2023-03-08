Tiffany & Co и Nike представили коробку для кроссовок из чистого серебра весом 10 кг

Коробка создана в единственном экземпляре.

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Не успел ювелирный дом Tiffany & Co. удивить мир серебряной сумочкой для Fendi, как подоспела новая коллаборации. В этот раз – со спортивным брендом Nike. Мастера создали коробку для кроссовок Nike Air Force 1 из чистого серебра весом около 10 кг. Она представлена в единственном экземпляре.

Роскошный ювелирный бренд вручную изготовил предмет для хранения в своей мастерской по производству полых изделий в Род-Айленде. Ремесленники потратили 155 часов, чтобы воплотить произведение в жизнь, поскольку процесс проектирования требовал значительного количества резки, брендинга и полировки. Он сделан из прочного серебра 925 пробы. Часть, предназначенная для хранения обуви, снаружи окрашена в серебристый цвет, а внутренняя – в подходящий синий цвет Tiffany. На крышке есть тональный логотип Swoosh, который расположен сверху, а название Tiffany & Co. размещено внутри.

Tiffany & Co. объявил о своем сотрудничестве с Nike 31 января 2023 года, следуя за длинной чередой роскошных брендов, таких как Jacquemus, Dior, Louis Vuitton и Off-White, которые на протяжении многих лет сотрудничали с компанией по производству спортивной одежды. 1 февраля дуэт представил первый взгляд на свои кроссовки Nike Air Force 1 x Tiffany & Co. 1837. Это объявление вызвало некоторое разочарование, в первую очередь со стороны фанатов, которые надеялись, что кроссовки будут белого цвета, а не черного. Тем не менее кроссовки были раскуплены в первые сутки после презентации и теперь предлагаются на сайтах перепродажи, таких как StockX, по цене более 1000 долларов.

Кроссовки Nike x Tiffany украшены синим логотипом Tiffany Blue Swoosh на черной замше и логотипом Tiffany & Co. на язычке. Каблук декорирован пластинами из стерлингового серебра с указанием обоих брендов, а шнурки доступны в желтом, белом или синем цвете Tiffany. Ювелир также продает кроссовки Nike/Tiffany Air Force 1, подвески-свистки Nike/Tiffany, серебряные рожки для обуви Nike/Tiffany и серебряные щетки для обуви Nike/Tiffany вместе с кроссовками.

Напомним, как выглядит сумка из серебра.