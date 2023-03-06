Fendi и Tiffany & Co представили сумочку из серебра (фото, видео)

На изготовление сумочки весом свыше 2 килограммов ушло четыре месяца.

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В честь 25-летия легендарной сумки Baguette, созданной в 1997 году Сильвией Вентурини для Fendi, римский модный дом роскоши в коллаборации с ювелирным брендом Tiffany & Co представил полноразмерный аксессуар полностью из стерлингового серебра (925 проба). Сумка Baguette, которую носят под мышкой, как батон багета, стала культовым объектом, культурным явлением, которое сразу произвело революцию в индустрии моды, определив архетип стиля.

На создание сумки в мастерской бренда в Род-Айленде ушло более четырех месяцев. Серебрянная сумочка украшена выгравированными лилиями и розами, которые напоминают цветы Италии и Нью-Йорка. Кроме того, сумка весит 2,4 кг, и в ней используется традиционная техника серебряного дела, называемая "чеканка". В этой форме стерлинговое серебро было создано вокруг цветочного узора, а не формировалось перед добавлением каких-либо деталей.

Кроме этой сумочки, коллаборация двух брендов включает в себя сумки из гладкой кожи, блестящей крокодиловой кожи с бриллиантами и шелкового атласа. Сумки Tiffany Baguette среднего, нано- и пико-размеров отдают дань уважения самым значимым кодам двух Домов.

Фото: Fendi Фото: Fendi

Кстати, это первое партнерство Fendi "рука об руку", зародившееся за пределами Италии, и демонстрация превосходного мастерства Tiffany & Co.

Ранее Фокус писал, что в январе прошлого года Fendi представил кошелек для криптовалюты.