Fendi та Tiffany & Co представили сумочку зі срібла (фото, відео)

На виготовлення сумочки вагою понад 2 кілограми пішло чотири місяці.

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На честь 25-річчя легендарної сумки Baguette, створеної в 1997 році Сільвією Вентуріні для Fendi, римський модний дім розкоші в колаборації з ювелірним брендом Tiffany & Co представив повнорозмірний аксесуар повністю зі стерлінгового срібла (925 проби). Сумка Baguette, яку носять під пахвою, як батон багета, стала культовим об'єктом, культурним явищем, яке одразу справило революцію в індустрії моди, визначивши архетип стилю.

На створення сумки у майстерні бренду в Род-Айленді пішло понад чотири місяці. Срібна сумочка прикрашена вигравіруваними ліліями та трояндами, які нагадують квіти Італії та Нью-Йорка. Крім того, сумка важить 2,4 кг, і в ній використовується традиційна техніка срібної справи, яка називається "чеканка". У цій формі стерлінгове срібло було створено навколо квіткового візерунка, а не формувалося перед додаванням деталей.

Крім цієї сумочки, колаборація двох брендів включає сумки з гладкої шкіри, блискучої крокодилової шкіри з діамантами і шовкового атласу. Сумки Tiffany Baguette середнього, нано- та пікорозмірів віддають шану найзначнішим кодам двох Домів.

Фото: Fendi Фото: Fendi

До речі, це перше партнерство Fendi "пліч-о-пліч", що зародилося за межами Італії, і демонстрація чудової майстерності Tiffany & Co.

Раніше Фокус писав, що у січні минулого року Fendi представив гаманець для криптовалюти.