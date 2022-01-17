Італійський дім моди Fendi представив гаманець для криптовалюти
Пристрій створений у партнерстві з платформою управління цифровими активами Ladger
Мініколекція, розроблена Сільвією Вентуріні Фенді, має два срібних футляри для зберігання криптогаманця від Ladger. Перший — повторює форму культової сумки бренду Baguette та виконаний із полірованого алюмінію. Другий стиль схожий на ланцюжок O'Lock від Fendi з фірмовим логотипом FF.
Креативний директор бренду з аксесуарів зазначає: " Fendi — це синонім інновацій та майстерності. Ми вважаємо, що фізичне творіння співвідноситься з віртуальним, тому наш модний дім намагається стати "мостом" між двома світами. До речі, перший крок вже зроблено — Fendi у колаборації з Ladger преставили гаманці для криптовалют у чоловічій колекції на #FendiFW22".
Зазначимо, що Fendi нещодавно представив нову чоловічу лінійку осінь/зима 2022 на тижні моди в Мілані. Надихнувшись елегантністю бурхливих двадцятих, Сільвія Вентуріні Фенді осучаснила період, змішавши багаторічну класику з сучасним джентльменським гардеробом.
На світлинах також видно футляри з криптогаманцями, що прикріплені до сумок бренду.
Не так давно Фокус писав, що Google рекламувала фішинговий сайт, за допомогою якого обчищали криптогаманці. Шахраї виманювали у відвідувачів дані для доступу до їхніх цифрових активів.