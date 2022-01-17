Итальянский дом моды Fendi представил кошелек для криптовалюты

Устройство создано в партнерстве с платформой управления цифровыми активами Ladger

Миниколлекция, разработанная Сильвией Вентурини Фэнди, имеет два серебряных футляра для хранения криптокошелька от Ladger. Первый – повторяет форму культовой сумки бренда Baguette и выполнен из полированного алюминия. Второй стиль похож на цепочку O'Lock от Fendi с фирменным логотипом FF.

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Креативный директор бренда по аксессуарам отмечает: "Fendi — это синоним инноваций и мастерства. Мы считаем, что физическое творение соотносится с виртуальным, поэтому наш модный дом пытается стать "мостом" между двумя мирами. Кстати, первый шаг уже сделан — Fendi в коллаборации из Ladger представили кошельки для криптовалют в мужской коллекции на #FendiFW22".

Отметим, что Fendi недавно представил новую мужскую линейку осень/зима 2022 года на неделе моды в Милане. Вдохновившись элегантностью бурных двадцатых, Сильвия Вентурини Фэнди осовременила период, смешав многолетнюю классику с современным джентльменским гардеробом.

На фотографиях также видны футляры с криптокошельками, прикрепленные к сумкам бренда.

Не так давно Фокус писал, что Google рекламировала фишинговый сайт, с помощью которого очищали криптогаманцы. Мошенники выманивали у посетителей данные для доступа к их цифровым активам.