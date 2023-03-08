Tiffany & Co та Nike представили коробку для кросівок із чистого срібла вагою 10 кг

Коробка створена в єдиному екземплярі.

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Не встиг ювелірний дім Tiffany & Co. здивувати світ срібною сумочкою для Fendi, як відбулася нова колаборація. Цього разу — зі спортивним брендом Nike. Майстри створили коробку для кросівок Nike Air Force 1 із чистого срібла вагою близько 10 кг. Вона представлена в єдиному екземплярі.

Розкішний ювелірний бренд вручну виготовив предмет для зберігання у своїй майстерні з виробництва порожніх виробів у Род-Айленді. Ремісники витратили 155 годин, щоб втілити твір у життя, оскільки процес проєктування вимагав значної кількості різання, брендингу та полірування. Виріб зроблений із міцного срібла 925 проби. Частина, призначена для зберігання взуття, зовні пофарбована в сріблястий колір, а внутрішня — у синій колір Tiffany. На кришці є тональний логотип Swoosh, розташований зверху, а назва Tiffany & Co. розміщено усередині.

Tiffany & Co. оголосив про свою співпрацю з Nike 31 січня 2023 року, слідуючи за довгою чергою розкішних брендів, таких як Jacquemus, Dior, Louis Vuitton та Off-White, які протягом багатьох років співпрацювали з компанією з виробництва спортивного одягу. 1 лютого дует представив перший погляд на свої кросівки Nike Air Force 1 x Tiffany & Co. 1837. Це оголошення викликало деяке розчарування, насамперед із боку фанатів, які сподівалися, що кросівки будуть білого кольору, а не чорного. Проте кросівки розкупили в першу добу після презентації і тепер вони пропонуються на сайтах перепродажу, таких як StockX, за ціною понад 1000 доларів.

Кросівки Nike x Tiffany прикрашені синім логотипом Tiffany Blue Swoosh на чорній замші та логотипом Tiffany & Co. на язичку. Каблук декорований пластинами зі стерлінгового срібла із зазначенням обох брендів, а шнурки доступні у жовтому, білому чи синьому кольорі Tiffany. Ювелір також продає кросівки Nike/Tiffany Air Force 1, підвіски-свистки Nike/Tiffany, срібні ріжки для взуття Nike/Tiffany та срібні щітки для взуття Nike/Tiffany разом із кросівками.

Нагадаємо, як виглядає сумка зі срібла.