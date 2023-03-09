9 марта 2023 года: Иоанна Предтечи - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела и шить или вязать.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественник Иисуса, предсказавший пришествие Мессии. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные окунания для очищения от грехов, которые сейчас называют таинством крещения. Именно он омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа. Иоанн был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады, проводником ее воли стала ее дочь Саломея.
Также 9 марта в Украине отмечают День рождения великого поэта — Тараса Шевченко.
Что нельзя делать 9 марта:
- начинать новые дела;
- работать в поле;
- шить или вязать;
- есть мясные и молочные продукты, яйца.
Народные приметы и поверья:
- сегодняшняя погода указывает на то, каким будет апрель;
- если еще лежит снег, то Пасха будет холодной;
- ветер — к потеплению;
- почки на деревья – к жаркому лету.
День ангела празднуют:
Иван, Илларион.
Родились сегодня:
1814 — Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.
1874 год — украинская художница-эмигрантка София Левицкая;
1886 год – Георгий Нарбут, украинский художник, график, создатель государственной символики УНР, первых украинских денежных знаков и почтовых марок (1920);
1979 — Оскар Айзек, американский актер.
Также в этот день:
1497 – Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения;
1918 — Центральная Рада Украины возвращена в Киев;
1934 – в Киеве основывают издательство "Радуга";
1959 – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби.