9 марта 2023 года: Иоанна Предтечи - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела и шить или вязать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественник Иисуса, предсказавший пришествие Мессии. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные окунания для очищения от грехов, которые сейчас называют таинством крещения. Именно он омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа. Иоанн был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады, проводником ее воли стала ее дочь Саломея.

Также 9 марта в Украине отмечают День рождения великого поэта — Тараса Шевченко.

Что нельзя делать 9 марта:

начинать новые дела;

работать в поле;

шить или вязать;

есть мясные и молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

сегодняшняя погода указывает на то, каким будет апрель;

если еще лежит снег, то Пасха будет холодной;

ветер — к потеплению;

почки на деревья – к жаркому лету.

День ангела празднуют:

Иван, Илларион.

Родились сегодня:

1814 — Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.

1874 год — украинская художница-эмигрантка София Левицкая;

1886 год – Георгий Нарбут, украинский художник, график, создатель государственной символики УНР, первых украинских денежных знаков и почтовых марок (1920);

1979 — Оскар Айзек, американский актер.

Также в этот день:

1497 – Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения;

1918 — Центральная Рада Украины возвращена в Киев;

1934 – в Киеве основывают издательство "Радуга";

1959 – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби.