9 березня 2023 року: Іоанна Предтечі – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розпочинати нові справи та шити чи в'язати.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Іоанна Предтечі чи Іоанна Хрестителя. Відповідно до Євангелій, Іоанн був найближчим попередником Ісуса, який передбачив пришестя Месії. Він жив у пустелі аскетом, проповідував і звершував священні занурення для очищення від гріхів, які зараз називають таїнством хрещення. Саме він омив (хрестив) у водах річки Йордан Ісуса Христа. Іоанн був обезголовлений за бажанням іудейської цариці Іродіади, провідником її волі стала її дочка Соломія.

Також 9 березня в Україні відзначають День народження великого поета – Тараса Шевченка.

Що не можна робити 9 березня:

розпочинати нові справи;

працювати у полі;

шити чи в'язати;

є м'ясні та молочні продукти, яйця.

Народні прикмети та повір'я:

сьогоднішня погода вказує на те, яким буде квітень;

якщо ще лежить сніг, то Великдень буде холодним;

вітер — до потепління;

нирки на дерева – до спекотного літа.

День ангела святкують:

Іван, Іларіон.

Народилися сьогодні:

1814 — Тарас Шевченко, український поет та художник.

1874 — українська художниця-емігрантка Софія Левицька;

1886 рік — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків та поштових марок (1920);

1979 — Оскар Айзек, американський актор.

Також у цей день:

1497 — Микола Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження;

1918 — Центральна Рада України повернута до Києва;

1934 — у Києві засновують видавництво "Райдуга";

1959 — у Нью-Йорку на торговому ярмарку вперше демонструють ляльку Барбі.