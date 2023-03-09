9 березня 2023 року: Іоанна Предтечі – що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розпочинати нові справи та шити чи в'язати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Іоанна Предтечі чи Іоанна Хрестителя. Відповідно до Євангелій, Іоанн був найближчим попередником Ісуса, який передбачив пришестя Месії. Він жив у пустелі аскетом, проповідував і звершував священні занурення для очищення від гріхів, які зараз називають таїнством хрещення. Саме він омив (хрестив) у водах річки Йордан Ісуса Христа. Іоанн був обезголовлений за бажанням іудейської цариці Іродіади, провідником її волі стала її дочка Соломія.
Також 9 березня в Україні відзначають День народження великого поета – Тараса Шевченка.
Що не можна робити 9 березня:
- розпочинати нові справи;
- працювати у полі;
- шити чи в'язати;
- є м'ясні та молочні продукти, яйця.
Народні прикмети та повір'я:
- сьогоднішня погода вказує на те, яким буде квітень;
- якщо ще лежить сніг, то Великдень буде холодним;
- вітер — до потепління;
- нирки на дерева – до спекотного літа.
День ангела святкують:
Іван, Іларіон.
Народилися сьогодні:
1814 — Тарас Шевченко, український поет та художник.
1874 — українська художниця-емігрантка Софія Левицька;
1886 рік — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків та поштових марок (1920);
1979 — Оскар Айзек, американський актор.
Також у цей день:
1497 — Микола Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження;
1918 — Центральна Рада України повернута до Києва;
1934 — у Києві засновують видавництво "Райдуга";
1959 — у Нью-Йорку на торговому ярмарку вперше демонструють ляльку Барбі.